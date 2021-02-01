Американські знаменитості навіть на відпочинку активно користуються соціальними мережами та діляться з шанувальниками відвертими світлинами. Факти ICTV підготували добірку гарячих фото зірок за останню добу.

Демі Роуз

Британська модель Демі Роуз відпочиває на іспанському острові Ібіца. На своїй сторінці в Instagram зірка активно публікує відверті світлини та не втрачає можливості похизуватися своїми формами.

На одному з останніх фото вона позує у жовтому боді, демонструючи свої великі груди. Зірка розпустила довге волосся, а образ довершила макіяжем у нюдових відтінках з блиском на губах.

Кім Кардаш’ян

Американська телезірка Кім Кардаш’ян разом з дітьми відпочиває на райських островах Теркс і Кайкос. На фоні Карибського моря знаменитість сфотографувалася у бікіні коричневого кольору. На світлині зірка позує з розпущеним волоссям та у сонцезахисних окулярах.

Кайлі Дженнер

Американська блогерка Кайлі Дженнер поділилася серією відвертих фото у купальнику. Зірка вирішила похизуватися пишними грудьми та стегнами у синьому бікіні. На світлині Кайлі позує з розпущеним волоссям та без макіяжу. Менше ніж за добу фото зібрали більше дев’яти мільйонів лайків.

Кортні Кардаш’ян

Американська модель Кортні Кардаш’ян під час зимового відпочинку часто ділиться еротичними фотографіями. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію світлин, на яких позує у жовтому купальнику разом зі своєю подругою.

Дівчата продемонстрували свої розкішні форми на фоні басейну. Вони розпустили довге волосся та постали перед камерою без макіяжу.

Емілі Ратаковські роздяглася на останніх місяцях вагітності

Американська модель Емілі Ратаковскі показала свій зовнішній вигляд на останніх місяцях вагітності.

Зірка не соромиться демонструвати свою фігуру під час вагітності та зазначає, що насолоджується цим періодом свого життя. 29-річна Ратаковські поділилася відео, на якому позує у нюдовому бікіні на пляжі та показує чималий животик.

Фото: Демі Роуз, Кортні Кардаш’ян, Кім Кардаш’ян