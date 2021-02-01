Російська рок-виконавиця Земфіра випустила кліп на пісню Злой человек. Ця пісня – саундтрек до фільму російської актриси та режисера Ренати Литвинової – Північний вітер.

Головну роль у кліпі виконала Литвинова. За сюжетом героїня загадково їде за кермом автомобіля у нічну заметіль, раз-у-раз затягуючись цигаркою. Земфіра стала головним композитором фільму Північний вітер.

Прем’єра картини Північний вітер відбудеться 6 лютого 2021 року. Фільм знято за однойменною п’єсою Ренати Литвинової, яку вперше поставили в 2017 році на сцені МХТ ім. А.П. Чехова.

У п’єсі розповідається про великий матріархат і жінок, які правили на Північних територіях, чекаючи на своє щире кохання.

У зйомках фільму також взяли участь Антон Шагін, Світлана Ходченкова та Тетяна Пілецька.

Настя Каменських презентувала кліп на пісню Почуття

Українська співачка Настя Каменських (NK) представила кліп на пісню Почуття. Відеоролик для артистки особливий.

Прем’єру кліпу чекав покійний батько Насті, про смерть якого зірка повідомила 25 січня 2021 року.

У кліпі пісні Почуття розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. У кліпі разом з Каменських знялася її мама.

Фото: Земфіра