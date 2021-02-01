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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Довгі розмови на горщику: Кайлі Дженнер мило привітала дочку з днем народження

Одна з наймолодших мільярдерів і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер зворушливо привітала свою доньку Стормі з днем народження. 1 лютого 2021 року дівчинці виповнюється 3 роки.

кайли дженнер

У своєму Instagram Дженнер поділилася архівними відео і фото, на яких маленька донька проводить щасливі дні дитинства разом із батьками. Батько Стормі Вебстер – відомий реп-виконавець Тревіс Скотт.

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Кайлі поділилась особистими роздумами над майбутнім Стормі і тим, як швидко росте її донька.

– Дякую Богу за те, що послав мені цю маленьку душу. Я плачу сьогодні тому, що я не можу зупинити час. Ти ростеш, а я вже сумую за милим голоском і нашими довгими розмовами на горщику. Я спостерігаю за тим, як ти переживаєш все вперше…Я знаю, що ти станеш прекрасною людиною! З днем народження, моя маленька-назавжди, – поділилася Кайлі.

Розлучення Кім Кардашян

Старша сестра Кайлі Дженнер, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян переживає непросте розлучення з Каньє Вестом.

Зірка стурбована тим, як розлучення повпливає на чотирьох їхніх дітей – Норт, Сейнта, Чикаго і Псалома.

Кім Кардашян була дружиною Каньє Веста протягом семи років.

За повідомленням інсайдерів, наразі тривають переговори щодо врегулювання процесу розлучення.

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