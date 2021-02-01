Герцогиня Сассекська Меган Маркл через місяць після появи на світ сина Арчі прибрала своє ім’я зі свідоцтва про його народження. Представник герцогів озвучив офіційну версію, чому це сталося.

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня 2019 року, а вже 5 червня того ж року батьки внесли зміни до свідоцтва про народження малюка.

У графі “мати” залишився напис Її Королівська Високість герцогиня Сассекська, а ім’я Рейчел Меган прибрали. Прес-секретар подружжя прокоментував цю ситуацію.

– Зміни у публічних документах 2019 року були продиктовані палацом, що підтверджується документами вищих посадових осіб палацу. Цього не вимагали ні герцогиня Сассекська, ні герцог Сассекський, – заявив представник Гаррі та Меган.

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Раніше існувало кілька версій з приводу рішення Меган Маркл. Дехто припускав, що саме таким чином Меган і принц Гаррі хотіли відрізнитися від Кейт Міддлтон, яка вписала повне ім’я в усі три свідоцтва про народження дітей.

Інші ж стверджували, що в такий спосіб подружжя вирішило підтримати покійну принцесу Діану, яка завжди використовувала лише королівський титул.

Меган Маркл і принц Гаррі випускатимуть подкасти

Герцог Сассекський Гаррі та його дружина Меган Маркл записуватимуть подкасти для інтернет-сервісу Spotify.

Spotify підписав багаторічну угоду з продюсерською компанією Archewell Audio принца Гаррі та Меган Маркл, аби створити та розмістити подкасти на платформі, які почнуть виходити у 2021 році.

Фото: Sussexroyal

Джерело: Hello!