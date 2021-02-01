Український актор Тарас Цимбалюк поділився з шанувальниками неприємною новиною. Під час зйомки сцени з бійкою йому зламали ніс.

Цією інформацією зірка серіалу Кріпосна поділився на своїй сторінці в Instagram. Актор розповів про те, що досвід у кіно буває різний – не тільки позитивний, а й негативний.

Під час зйомки однієї з бійок партнер Цимбалюка не розрахував удару та влучив акторові просто в ніс.

– Я зрозумів, що кіно може повернути назад в минуле, де я можу згадати юнацькі бійки. Ми знімали сутичку, яку, як мені здалося, повністю відрепетирували. Так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки і, трохи послизнувшись, дав мені в ніс, – поділився артист.

У результаті в Цимбалюка закритий перелом кісток носа та розсічення, йому також наклали шви.

– Тепер мене чекає мінімум тиждень лікарняного режиму. Оскільки немає зміщення кістки, потрібно ретельно стежити за носом, щоб він так і зрісся, – розповів Тарас.

Артист наголосив, що від таких ситуацій на знімальному майданчику ніхто не застрахований, а цей випадок потрібно прийняти і зробити правильні висновки.

Михайло Жонін про зйомки в серіалі Пес

Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Михайла Жоніна. У серіалі Пес він грає роль оперативника Ігоря Гнездилова.

Актор розповів про зйомки сьомого сезону та про перевтілення в свого персонажа.

Фото: Тарас Цимбалюк