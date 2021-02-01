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Каріна Зуєва |

Солістові гурту Пісняри закрили в’їзд в Україну

Українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну солістові білоруського гурту Пісняри Валерію Дайнеко. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Солістові гурту Пісняри закрили в’їзд в Україну

Причиною заборони стала незаконна поїздка в анексований Крим у серпні 2020 року.

За словами Андрія Демченко, прикордонники зупинили Валерія в аеропорту Бориспіль.

Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на тимчасово окуповану територію України, куди потрапив літаком через закритий пункт пропуску Сімферополь.

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Музиканту закрили в’їзд в Україну на три роки.

Зі штампом у паспорті артист вилетів рейсом до Мінська.

Мінкульт вніс до чорного списку Апіну та Глєбову

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до чорного списку двох громадянок Російської Федерації – Альону Апіну та Юлію Глєбову.

За поданням Служби безпеки, Апіна і Глєбова внесені до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Наразі у переліку імена 159 осіб, серед них Надія Бабкіна, Федір Бондарчук, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Олег Газманов та інші.

Фото: Валерий Дайнеко

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