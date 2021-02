Український співак NIKITA LOMAKIN вирішив спробувати власні сили на вокальному шоу Голос країни 11. Микита виконав пісню My Heart Will Go On та зміг розвернути крісла одразу двох тренерів — Тіни Кароль та Наді Дорофеєвої.

Співак зізнався, що участь у шоу – це прекрасний досвід та можливість для кар’єрного зростання.

– Я радий, що мені випало це випробування! Мені хотілося заспівати відомі треки там, де це цінується. Не маю ілюзій і знаю, що інші конкурсанти теж показують тут свої сильні сторони. Мені не хочеться щось доводити комусь, – розповів Микита.

Надя Дорофеєва запропонувала Микиті заспівати дуетом оскароносну пісню. Але попри це, виконавець обрав своєю наставницею Тіну Кароль.

– З Тіною я вже працював. І це було настільки прекрасно, що мені хотілося б це повторити! Те, як вона працює над своїм вокалом, не вдається нікому. Для мене це важливий критерій, – зізнався співак.

За лаштунками шоу Микита розповів, що досі переживає важке розставання зі співачкою Мішель Андраде, з якою вони зустрічалися п’ять років. Вони познайомилися у 2013 році на Х-факторі, коли були ще підлітками.

Саме тоді пара почала спілкуватися, а згодом їхня дружба переросла у стосунки. Однак роман Андраде і Ломакіна закінчився три роки тому. Причиною розлучення стали надмірні ревнощі артистки, які щоразу призводили до скандалів. Саме Микита поставив крапку у стосунках, але попри це вони досі дружать.

Новий склад тренерів шоу Голос країни 11

11 сезон шоу Голос країни здивував телеглядачів оновленим складом суддів.

На офіційній сторінці Голосу в Instagram повідомили, що тренерські крісла займуть Олег Винник, Тіна Кароль, Дмитро Монатік та Надя Дорофеєва. А ведучими нового сезону стала улюблена телепара українців – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Фото: Микита Ломакін