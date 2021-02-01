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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

У мене для вас є новина: Лобода засвітила обручку

Популярна виконавиця Світлана Лобода опублікувала знімок, на якому можна розглянути обручку, інкрустовану величезним каменем.

Светлана Лобода

Фотографія з’явилася в Instagram співачка.

– У мене для вас є новина. Всі подробиці завтра, – підписала знімок Лобода.

Однак чи це стосується особистого щастя співачки, чи це промо нового синглу – поки залишається загадкою.

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Роман Лободи з Ліндеманном

Перші чутки про стосунки Світлани Лободи з Тіллем Ліндеманном виникли в 2017 році після фестивалю Жара. Там пару вперше помітили разом.

Однак сама Лобода неодноразово заперечувала повідомлення ЗМІ про стосунки з Тіллем.

Однак у 2018 році Світлана назвала свою новонароджену дочку Тільдою ​​і відмовилася розкривати особистість батька.

Коли Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію, то саме Ліндеманн забирав її звідти.

У 2019 році співачка також знялася у кліпі гурту Lindemann, в якій задіяний Ліндеманн.

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