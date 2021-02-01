Популярна виконавиця Світлана Лобода опублікувала знімок, на якому можна розглянути обручку, інкрустовану величезним каменем.
Фотографія з’явилася в Instagram співачка.
– У мене для вас є новина. Всі подробиці завтра, – підписала знімок Лобода.
Однак чи це стосується особистого щастя співачки, чи це промо нового синглу – поки залишається загадкою.
Роман Лободи з Ліндеманном
Перші чутки про стосунки Світлани Лободи з Тіллем Ліндеманном виникли в 2017 році після фестивалю Жара. Там пару вперше помітили разом.
Однак сама Лобода неодноразово заперечувала повідомлення ЗМІ про стосунки з Тіллем.
Однак у 2018 році Світлана назвала свою новонароджену дочку Тільдою і відмовилася розкривати особистість батька.
Коли Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію, то саме Ліндеманн забирав її звідти.
У 2019 році співачка також знялася у кліпі гурту Lindemann, в якій задіяний Ліндеманн.