Популярна виконавиця Світлана Лобода опублікувала знімок, на якому можна розглянути обручку, інкрустовану величезним каменем.

Фотографія з’явилася в Instagram співачка.

– У мене для вас є новина. Всі подробиці завтра, – підписала знімок Лобода.

Однак чи це стосується особистого щастя співачки, чи це промо нового синглу – поки залишається загадкою.

Роман Лободи з Ліндеманном

Перші чутки про стосунки Світлани Лободи з Тіллем Ліндеманном виникли в 2017 році після фестивалю Жара. Там пару вперше помітили разом.

Однак сама Лобода неодноразово заперечувала повідомлення ЗМІ про стосунки з Тіллем.

Однак у 2018 році Світлана назвала свою новонароджену дочку Тільдою ​​і відмовилася розкривати особистість батька.

Коли Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію, то саме Ліндеманн забирав її звідти.

У 2019 році співачка також знялася у кліпі гурту Lindemann, в якій задіяний Ліндеманн.