Український співак Віктор Павлік вперше розповів, як пережив смерть свого молодшого сина та у кого шукав підтримки у важкий момент.

7 серпня 2020 року в житті артиста трапилася трагедія: він втратив свого молодшого сина Павла Павліка.

У 2018 році у хлопця виявили рак хребта. Протягом двох років лікарі боролися зі складною хворобою, але, на жаль, Павло помер у віці 21 року.

В інтерв’ю для Зірковий шлях співак вперше зізнався, що присвятив нову пісню пам’яті сина – Мій янгол. А в складну хвилину шукав підтримки в Бога та своєї дружини Катерини, яка завжди була поруч з ним.

– Слава Богу, що в мене є Катя, яка завжди зі мною. Вона мене підтримує та заспокоює. На сьогодні вона моє все. Хто знає, де б я був, якби не вона, – зізнався Віктор.

Артист розповів, що коли виступає на сцені, то завжди відчуває підтримку Ісуса і свого сина Павла, які стоять по різні боки за його спиною.

– Ця рана ніколи не загоїться. Я плакав щодня і не міг знайти собі місця. Вночі, вранці, вдень – я завжди плакав. Щотижня я їжджу на могилу до сина, де молюся і спілкуюся з ним, – відверто сказав співак.

Павлік знову стане татом

Дружина Віктора Павліка вагітна первістком. Пара поділилася радісною новиною з шанувальниками в січні. Катерина Реп’яхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з УЗД.

Перші пологи дівчини заплановані на 13 червня 2021 року.

Нагадаємо, що 29 травня 2020 року Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорові Катерині Реп’яховій. Через карантин пара перенесла урочисту частину на 2021 рік.

До цього артист прожив 25 років у шлюбі з Ларисою Созаєвою.

Фото: Віктор Павлік