У 2021 році свої 40-річчя відсвяткують відомі артисти кінематографу та музики.

У свіжій добірці Фактів ICTV – ювілейні дні народження зарубіжних і вітчизняних зірок.

Періс Гілтон – 17 лютого

Періс Гілтон – відома американська кіноактриса, фотомодель і співачка. Артистка стала знаною після участі в реаліті-шоу Просте життя про скандальні світські події.

Періс знімалася в багатьох фільмах та кліпах. Також рекламувала відомі бренди й випустила знаменитий музичний альбом Paris.

Брітні Спірс – 2 грудня

Брітні Спірс – американська поп-співачка, володарка премії Греммі в категорії Найкращий танцювальний запис. Співачка продала понад 100 млн копій альбомів у всьому світі, а разом із синглами – більше ніж 200 млн платівок.

Дебютний альбом Baby One More Time розійшовся тиражем у 30 млн примірників, а другий – Oops! I Did It Again – накладом у 26 млн копій, що дало змогу Брітні потрапити в книгу рекордів Гіннесса як рекордсменці з продажу синглу за перший тиждень в історії музики.

У списку найбагатших жінок світу, зайнятих в індустрії розваг, за версією журналу Forbes, співачка посіла 12-те місце.

Наталі Портман – 9 червня

Наталі Портман – американська актриса театру та кіно ізраїльського походження. Найбільшу популярність Наталі Портман здобула завдяки участі в фільмах Леон і Близькість, а також трилогії-пріквелу до Зоряних війн.

Володарка премій Оскар, Золотий глобус, BAFTA та Сатурн у номінації Найкраща жіноча роль у фільмі Чорний лебідь.

Меган Маркл – 4 серпня

Меган Маркл – герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі. Колишня американська актриса Меган найбільше запам’яталася за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі Форс-мажори.

Маркл стала головним антагоністом британських таблоїдів. Два роки тому преса зустрічала герцогиню з великою симпатією, але тепер Меган атакують за кожен її крок і звинувачують у тому, що вона не справляється з обов’язками члена королівської сім’ї.

8 січня 2020 року Гаррі та Меган в Instagram повідомили, що планують скласти з себе королівські обов’язки, щоб зосередитися на власній родині.

Таке рішення британська громадськість і преса назвали непродуманим. Щоб висловити своє ставлення до події, британці почали використовували утворений від імені Меган і слова Brexit (голосування за вихід Великої Британії зі складу ЄС. – Ред.), неологізм – мегзит.

Ксенія Собчак – 5 листопада

Ксенія Собчак – російський політик і журналіст, генеральний продюсер телеканалу Супер. У січні 2019 року Ксенія запустила власне YouTube-шоу Обережно, Собчак, в якому бере інтерв’ю у відомих людей. Перегляди шоу світської левиці досягають 8 млн.

Бейонсе – 4 вересня

Американська співачка та музичний продюсер Бейонсе прославилася наприкінці 1990-х років як солістка жіночого R&B-гурту Destiny’s Child.

Бейонсе – одна з найуспішніших артисток американської Академії звукозапису. Вона здобула 20 нагород Греммі, 17 з яких отримала як сольна виконавиця і три – як учасниця групи Destiny’s Child.

У 2019 році співачка увійшла до списку найбільш високооплачуваних музикантів, за версією журналу Forbes. Зароблена сума становить $81 млн – це шосте місце в рейтингу. Його співачка ділить зі своїм чоловіком, американським репером Jay-Z.

Джессіка Альба – 28 квітня

Кінокар’єра Джессіки Альби почалася в 13 років із появи у фільмі Загублений табір і серіалі Таємний світ Алекс Мак. Стала відомою завдяки головній ролі в телесеріалі Темний янгол. Пізніше Джессіка знімалася в різних фільмах, зокрема Місті гріхів, Фантастичній четвірці та інших.

Альба, за результатами голосування на веб-порталі AskMen.com, стала номером один у списку 99 найбажаніших жінок 2006 року, а також Найсексуальнішою жінкою у світі, за версією журналу FHM у 2007 році.

Джессіка здобула безліч нагород за свої роботи, зокрема Teen Choice Award і Сатурн у категорії Найкраща телеактриса та номінацію на Золотий глобус за роботу в серіалі Темний янгол.

Діма Білан – 24 грудня

Відомий російський співак Діма Білан двічі представляв Росію на пісенному конкурсі Євробачення. У 2006 році з піснею Never Let You Go артист посів друге місце, а у 2008 році з піснею Believe – перше.

Джастін Тімберлейк – 31 січня

Джастін Тімберлейк – американський співак та актор. Співак здобув славу як один із солістів бой-бенду ‘N Sync. У 2002 році він випустив свій перший сольний альбом Justified, було продано понад 8 млн копій в усьому світі.

Другим соло-релізом Тімберлейка став альбом FutureSex / LoveSounds 2006 року, який мав такі успішні сингли, як SexyBack, My Love і What Goes Around…Comes Around, що стали хітами № 1 в США.

Співак є володарем чотирьох премій Еммі та дев’яти премій Греммі.

Тімберлейк продав понад 18 млн копій своїх двох соло-альбомів. Також він заснував власний рекорд-лейбл Tennman Records і запустив лінію одягу William Rast.

Рамі Малек – 12 травня

Популярність американському актору єгипетського походження Рамі Малеку принесла роль Еліота Алдерсона в телесеріалі Містер Робот, за яку він отримав премію Еммі.

У 2016 році Малека затвердили на головну роль у фільмі Браяна Сінгера Богемська рапсодія, де він зіграв соліста гурту Queen – Фредді Мерк’юрі. За цю роль Рамі Малек отримав багато нагород, серед яких Золотий глобус, Премія Гільдії кіноакторів США, BAFTA та Оскар.

Емі Шумер – 1 червня

Емі Шумер – американська актриса і комік у стилі стендап. Артистка здобула першу популярність, посівши четверте місце в шоу Last Comic Standing у 2007 році. Надалі вона продовжила кар’єру, виступаючи в комедійних шоу й з’являючись у таких серіалах, як Студія 30, Луї та Дівчата.

Олексій Потапенко (Потап) – 8 червня

Український продюсер, співак і заслужений артист України Олексій Потапенко в 2006 році спільно з Анастасією Каменських створив дует Потап і Настя.

Олексій також є засновником продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Потап продюсував музичний колектив Время и Стекло. Співак входить до складу групи MOZGI.

Іванка Трамп – 30 жовтня

Іванка Трамп – американська бізнес-леді, фотомодель і письменниця. Дочка 45-го президента США Дональда Трампа.

LP – 18 березня

LP – американська співачка італійського походження, автор пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Шер та інших. У липні 2016 року LP успішно виступила з піснею Lost on You у Римі на фестивалі Coca Cola Summer Festival. Сингл посів першу позицію у хіт-парадах Франції, Бельгії, Польщі, Греції та Ізраїлю.

Кріс Еванс – 13 червня

Світову популярність американському актору і режисеру Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічному всесвіті Marvel. Еванс також виконав роль Людини-факела у фільмі Фантастична четвірка 2005 року та його сіквелі 2007 року.