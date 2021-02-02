Екс-дружина українського реп-виконавця Сергія Пархоменко (Серьога) – танцівниця Поліна Ололо програла в апеляційному суді в справі про опікунство над дітьми.

Гучні суперечки між Серьогою і Поліною Ололо щодо місця проживання дітей не вщухають вже більше року.

Поліна народила реп-виконавцю двох синів: Марка (11 років) і Платона (7 років).

2 лютого 2021 року Поліна Ололо програла апеляційний суд міста Києва. Ололо не надала необхідних доказів і суд відмовив у задоволенні скарги на рішення суду першої інстанції, і танцівницю видалили з залу засіданнь за неповагу до суду.

Суд відмовив Поліні в тому, щоб діти проживали з нею до винесення остаточного вирішення суперечки.

Ололо очорняла репутацію Сергія в соціальних мережах протягом багатьох місяців, однак Сергій Пархоменко назвав усі медійні звинувачення на своє ім’я необґрунтованими та брехливими.

Крім цього, суд визнав за доцільне проживання Марка Пархоменко та Платона Пархоменко разом з батьком Сергієм Пархоменко.

До даних висновків комісія прийшла через свідчення дітей, які повідомили фахівцям шокуючі подробиці їхнього життя з матір’ю.

Після закінчення судового засідання Поліна Ололо опублікувала пост в своєму Instagram з фотографією рідної сестри Пархоменко. Родичка артиста розкрила жахливі факти про психологічне насильство з боку брата Сергія.

– “Я лайно” – це одне з перших спогадів мого дитинства. Я пам’ятаю, як старший брат душив мене, називаючи плаксою та скиглієм, коли я просто просила його купити поїсти, будучи танцюристом в його групі, – поділилася сестра Сергія.

Також сестра Пархоменко підтримала Поліну та додала, що племінники мають залишатися разом з їхньою матір’ю.

– Я б продовжувала мовчати, але ця людина, якого я тепер не вважаю братом, відняв дітей у їхньої мами. Я люблю Поліну, вона завжди була мені як сестра та завжди була хорошою мамою. Впевнена, ці хлопчаки вже отримали величезну травму, переживаючи все це. Впевнена, що Сергій Пархоменко буде покарений. Впевнена, що Марк і Платон будуть з мамою. Тому що їх мама одна з найдобріших і світлих людей і тому, що їх мама вміє любити, а Сергій Пархоменко ні, – написала родичка артиста.

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