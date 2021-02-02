Кузьма Скрябін: 6 років без Андрія Кузьменка

2 лютого виповнюється шість років з моменту, коли українці втратили талановитого музиканта Андрія Кузьменка. У цей день в 2015 році Кузьма трагічно загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Ніхто з друзів не міг повірити у смерть музиканта, тому в загибелі Скрябіна дехто бачив не просто збіг обставин, а спланована ДТП.

Офіційна версія:

2 лютого 2015 року Кузьма після концерту у Кривому Розі поспішав до аеропорту. Вранішня слизька дорога стала для артиста смертельною.

Близько 7.00 його джип Toyota Sequoia на великій швидкості зіткнувся з молоковозом.

Винних в аварії так і не знайшли, а справу закрили.

У МВС сказали, що причина ДТП – перевищення швидкості Андрієм Кузьменком, який не впорався з керуванням на слизькій дорозі.



















Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 5 фотографий

На місці аварії нібито був ще один свідок – Дмитро Ященко. Він запевняв, що це був не нещасний випадок, а сплановане вбивство.

Однак його версія не доведена, оскільки свідок плутався у свідченнях, говорив загальними фразами, а потім вимкнув телефон і більше не співпрацював із слідчими.

Відомо, що так званий свідок має кримінальне минуле та дуже переживав за свою безпеку.

У день смерті Кузьми в 23 містах України люди вийшли на акції пам’яті Скрябіна. Зокрема, на Майдані зібралися більше двох тисяч людей, щоб вшанувати його пам’ять.

На площах встановлювали портрети Кузьми, запалювали лампадки та приносили квіти.















Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 4 фотографии

На Майдані в той день оголосили хвилину мовчання, а потім заспівали кілька відомих пісень – Спи собі сама і Мовчати.

Не стидайся – то твоя земля

Андрій Кузьменко був без перебільшення талановитим у всьому. Він займався музикою, продюсуванням, писав авторські тексти та був телеведучим на каналі ICTV.

Кузьма завжди мав, що сказати, і говорив чесно та відверто. Його немає уже п’ять років, але слова музиканта живі й досі.

– Я би хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю і хочу, щоби вони або їхні потомки обов’язково відчули на своїй шкірі то, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто щоб вони знали, що кров тих хлопців — то є на ваших руках.

Він зневажав ставлення політиків до українського народу і завжди закликав людей бути свідомими того, що коїться у нашій країні.

– Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в іншому – вона не йде. Причому на території однієї країни. В одному – гинуть люди, а в другому – абсолютно не поміняли спосіб свого життя: ходять по салонах краси, по дорогих ресторанах, ведуть світські бесіди, витрачають гроші і абсолютно не переймаються ні матеріально, ні духовно за те, що відбувається в нашій країні. Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна.

Він любив людей, а про свої концерти говорив таке:

– Моє головне джерело енергії – слухачі. Буває, виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, а зал починає тобі підспівувати, причому тексти знає краще від мене, – хворобу як рукою знімає.

Про свою сім’ю він говорив з особливим трепетом.

– Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають, незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.

Справжнім друзям не забудь, подзвони

Українська співачка Ольга Лізгунова, яка працювала з Кузьмою в гурті Скрябін та Пающіє труси, згадує музиканта теплими словами і каже, що Андрія дуже не вистачає.

– Я б хотіла знову познайомитись з Кузьмою, як тоді на студії звукозапису Володимира Бебешка. Ми записували першу пісню для Пающіх Трусів, і в якісь момент Андрій просто влетів у приміщення. Мені він на той момент здався дуже великим. Я не встигла навіть вдихнути, він сказав: Привіт. Андрій. Готова? Я відповіла, що готова, і ми одразу почали запис. Шкода, що знову таке не повториться, – розповідає артистка.

Вона зазначила, що Кузьма завжди був справжнім другом для всієї України.

– Він ураган, цунамі, квазар. Це – людина-енергія, навколо якої все оберталося, у прямому значенні цього слова. Після його смерті назавжди зник величезний уривок життя. Це неможливо передати, – з ностальгією згадує Оля.

Відомий продюсер Володимир Бебешко займався гуртом Скрябін, бо вважав, що Кузьма не грав попсу, а виконував дуже альтернативні панкові речі. Він мав власну естетику і був справжнім.

– Мені сьогодні не вистачає Кузьми. Без нього в українців почало занепадати почуття гумору, зате з’явився несмак. Та він, мабуть, і не зникав, – зазначив Володимир Бебешко.











Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 3 фотографии

Ігор Кондратюк, який співпрацював з Кузьмою на різних проектах і був добрим другом музиканта, сказав, що йому не вистачає нових пісень Андрія – іронічних, актуальних, глибоких.

– Кузьма і сьогодні був би скептичним щодо нинішньої української політичної еліти, хоча завжди бажав їй удачі в розбудові країни. Він мав проєвропейську політичну позицію і не уявляв, як Україна може не стати частиною загального цього простору, – додав Ігор Кондратюк.

Після смерті Кузьми, Олександр Пономарьов на кожному концерті співає пісню Сам собі країна.

– Я дуже багато не встиг йому сказати, бо було замало часу. У мене з Кузьмою є вдосталь теплих історій, починаючи ще з фестивалю Таврійські ігри. Сьогодні друзі надіслали багато фото з Андрієм – мені його не вистачає. Ми втратили дуже світлу людину, – розповідає музикант.

Олександр згадав історію, як уперше вийшов на сцену у 1993 році. Це був фестиваль Червона рута у Донецьку. Там він і познайомився з Кузьмою.

– Я переміг на тому фестивалі і на фуршеті всі почали нас вітати, я ще подумав, що вранці наступного дня вже прокинуся знаменитим. Потім ми їхали додому. Пам’ятаю як ми стояли у тамбурі плацкартного вагону з Кузьмою та Сашею Богуцьким і обговорювали майбутнє українського шоу-бізнесу, – додав Олександр Пономарьов.

Українська співачка Ірина Білик каже, що слухаючи пісню Старі фотографії, завжди підспівує Кузьмі та згадує дитинство.

– Пригадую як ми дуріли, коли їздили разом на гастролі. Мені дуже шкода всіх нас тому, що ми залишилися без Скрябіна назавжди, – підкреслює артистка.

Після себе Кузьма залишив не тільки музичний спадок, а й радіо S.R.A.K.A. (своє радіо Андрія Кузьменка, – Ред.).

Радіо Скрябіна звучить і досі – 20 серпня 2015 року радіоведучі Юлія Карпова і Дмитро Єгоров пропрацювали 65 годин без зупинки і встановили світовий рекорд найдовшого безперервного радіоефіру.

Розповідаючи про Кузьму, Юлія Карпова згадує останню зустріч з ним.

– В переддень старого Нового року Андрій написав СМС: Завтра я вкраду тебе і через день привезу, а вже наступного дня ми їхали в Трускавець, де у нього був виступ. Саме тоді Андрій підтримав мою ідею рекорду на його онлайн-радіостанції, 800 разів по колу дав переслухати тоді ще не видану пісню Кінець фільму, аби довести її звучання до ідеалу, агітував кинути роботу, яка стала тягарем, і навчив відкривати вино черевиком об стіну. Це епічне відео досі можна знайти в інтернеті, – згадує Юлія.

Серед усіх спогадів колега Андрія розповіла про подорож через Львів.

– Пам’ятаю, як ми їхали в авто через Львів, щось активно, навіть нервово, обговорювали, як раптом телефонує мама Андрія, і він перетворюється на наймилішого першокласника, який капризує і від чогось дуже відмовляється. Виявилось, Ольга Михайлівна вмовляла його заїхати до неї взяти голубців, а він якраз хотів худнути, – з посмішкою зазначає Юлія Карпова.

На запитання, яким одним словом вона може охарактеризувати Андрія, Юлія переконана, описати Андрія одним словом замало, достатньо трьох.

– Буду чітко вчасно. Він завжди так казав чи писав в СМС, коли ми домовлялись про зустріч чи ефір. Але часто запізнювався, – зазначає радіоведуча.

Юлія додає, що їй бракує друга.

– Я скучила, як пес. Мені бракує саме друга, бо я ніколи не була його фанатом, ніколи не називала його Кузьмою, а завжди Андрій. Номер телефону довго не видаляла, аж поки одного дня не прийшло сповіщення Андрій приєднався до Viber. Я спочатку похолола, потім зрозуміла, що номер належить уже комусь іншому, що мій абонент слухавку вже не підніме. Бережу всі наші листування і СМС, але перечитувати не наважуюсь ось уже п’ять років, – ностальгує Юлія Карпова.

Українська співачка Марія Бурмака познайомилася з Кузьмою, коли він брав участь у Червоній Руті в Запоріжжі і називав себе Андрій Кіл.

– Тоді він співав пісню, яка так і залишились однією з моіх улюблених На даху добре. З ним і тоді було дуже смішно спілкуватись. Пам’ятаю, він ледь не відразу спитав А що там в тебе з зубами? В мене очі стали як дві тарілки, а Кузьма відповів, що вчиться на дантиста, – згадує народна артистка.

Марія Бурмака вважає, що навіть сьогодні Кузьма продовжував би записувати свої звичні прямі відео з прямими зверненнями до політиків. На запитання, яким одним словом ви можете описати Скрябіна, Марія відповіла – нерв.

– За постійними жартами насправді була тонка душа, яка відкликалась на все. Вже тепер всі уважно слухають тексти його пісень і починають розуміти, як він хотів докричатись до всіх та що хотів сказати. Такі люди на вагу золота. Мені дуже бракує його, – наголошує колега Андрія.

(НЕ) Кінець фільму

Кузьми немає п’ять років, за цей час в Україні багато чого змінилося, але пам’ять про музиканта не згасає у серцях його друзів та прихильників.

31 жовтня 2015 року п’ятий президент України Петро Порошенко вручив сім’ї лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка орден За заслуги I ступеня.

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Зірку пам’яті на честь українського музиканта та композитора Кузьми Скрябіна відкрили 1 серпня 2019 року на Площі зірок біля ТРЦ Gulliver у Києві.

У свою чергу Київська міська рада присвоїла скверу на вулиці Василя Порика між будинками 7-9 у Подільському районі ім’я українського співака Кузьми Скрябіна.

А 14 жовтня 2019 року у селі Святопетрівське під Києвом урочисто відкрили пам’ятник Андрію Кузьменку.











Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 3 фотографии

Творчість Кузьми живе і після його смерті. Українські гурти відзняли кліпи та записали пісні на тексти Андрія Кузьменка, а його рідний гурт Скрябін і надалі продовжує свою діяльність.























Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 6 фотографий

Через п’ять років після смерті батька єдина донька Кузьми Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура.

– Я прийшов привітати з днем ​​весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім’ю, – розповів DZIDZIO.























Кузьма живий! Спогади друзів про Скрябіна / 6 фотографий

Пісні Кузьми ніколи не втратять актуальності, бо вони про людей та для людей. Навіть деякі сучасні артисти додали до свого репертуару пісні легендарного українського виконавця, аби вшанувати його пам’ять.