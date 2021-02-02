Американський рок-співак Мерилін Менсон відкинув заяву акторки Еван Рейчел Вуд, яка звинуватила співака в систематичному насильстві.

33-річна американська акторка Еван Рейчел Вуд знаходилася з Мериліном Менсоном у стосунках три роки – з 2007 по 2010 рік. Однак тільки зараз дівчина заявила, що піддавалася систематичному насильству з боку екс-коханого.

52-річний співак відкинув звинувачення дівчини. На своїй сторінці в Instagram чоловік написав, що ця заява – перекручена реальність.

– Очевидно, що моє мистецтво та життя давно викликають неоднозначну реакцію, але останні заяви на мою адресу – це жахливе спотворення реальності. Я завжди вступав в інтимні стосунки виключно зі згоди партнерів. Правда в тому, що деякі – не важливо, як і для чого, хочуть перекрутити минуле, – сказав Менсон.

На тлі подій музичний лейбл Loma Vista, який займався просуванням альбому співака та співпрацював з ним з 2015 року, відмовився працювати над майбутніми проектами Менсона.

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Також, за словами прес-секретаря американського телеканалу Starz, артист буде вирізаний з третього сезону телесеріалу Американські боги, в якому він грав у ролі Йохана Венгера – соліста дез-метал групи Viking.

За даними іноземних ЗМІ, до звинувачення співака приєдналися ще інші жінки, які стверджують, що також були жертвами насильства з боку Менсона.

Скандал з Джонні Деппом

Американська акторка Ембер Херд заявила, що Джонні Депп погрожував її вбити багато разів протягом їхніх стосунків.

Про це колишня дружина актора повідомила під час свідчень у лондонському суді, заявивши, що екс-коханий одного разу її мало не задушив.

На питання про те, чи застосовувала вона коли-небудь насильство проти Деппа, акторка відповіла негативно і додала, що роками піддавалася психологічному і фізичному насильству з боку актора.

Фото: Marilyn Manson