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Маліновська Ангеліна |

Скрябін живий. 5 найкрутіших каверів хітів

2 лютого 2015 року всю Україну шокувала новина про трагічну смерть всенародного улюбленця та лідера гурту Скрябін Кузьми (Андрія Кузьменка). Вже минуло шість років, але вірити у це, як і раніше, складно.

Скрябін живий. 5 найкрутіших каверів хітів

Після смерті Кузьми Скрябіна пісні легендарного музиканта звучать голосами українців.

Слухайте Танець пінгвіна у виконанні Івана Дорна, Мовчати в обробці Вакарчука, кавер пісні Люди, як кораблі від гурту Антитіла, Шампанські очі від Pianoбой та Чуєш біль від Юлії Качули.

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Святослав Вакарчук – Мовчати

Український музикант Святослав Вакарчук записав кавер на пісню Мовчати Скрябіна вночі 3 лютого 2015 року, наступного дня після трагедії на згадку про музиканта.

Гурт Антитіла – Люди, як кораблі

Гурт Антитіла прагнув, щоб Люди, як кораблі доповнилися новим настроєм, не втративши при цьому змісту, які закладав Кузьма. Пісню презентували за кілька днів до першої річниці трагедії.

Pianoбой – Шампанські очі

Гурт Pianoбой теж записав свою версію каверу на пісню легендарного музиканта. Цією піснею Дмитро Шуров подякував Кузьмі за те, що він був з ним.

Іван Дорн – Танець пінгвіна

Іван Дорн також не залишився осторонь та дав нового подиху життя пісні Кузьми Танець пінгвіна.

Юлія Качула (feat. Діти Криму) – Чуєш біль

Українська співачка Юлія Качула дякує Кузьмі за пісню, опубліковану вперше понад 30 років тому. Таким чином дівчина хоче нагадати, що у світі є віра, про яку завжди варто пам’ятати.

Раніше Факти ICTV зібрали 10 найкращих хітів Кузьми Скрябіна.

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