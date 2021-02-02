Американська модель Елізабет Чемберс вперше прокоментувала скандал навколо свого колишнього чоловіка американського актора Армі Хаммера.

Секс-скандал за участю 34-річного Хаммера обговорює вся планета, крім колишньої дружини.

38-річна Елізабет Чемберс зберігала мовчання: до преси долітали лише свідоцтва інсайдерів про те, як жінка сприйняла шокуючі свідчення колишніх коханок чоловіка про його агресивну поведінку та дивні сексуальні фантазії.

Елізабет вперше особисто висловилася стосовно ситуації, написавши пост в своєму Instagram.

– Протягом кількох тижнів я намагалася осмислити все, що сталося. Я вражена, убита горем і спустошена. Залишимо осторонь розбите серце, я готова слухати та вивчати ці делікатні історії. Я не розуміла, як багато я не знала, – поділилася своїми почуттями колишня дружина голлівудського актора.

Хаммер у своїх листування з дівчатами неодноразово підкреслював, що він канібал на всі 100%. Чемберс також написала, що вона підтримує всіх жертв аб’юзу.

– Я підтримую будь-яку жертву аб’юзу або жорстоку поведінку та закликаю всіх, хто випробував цей біль, звернутися по допомогу, яка необхідна для зцілення. Наразі я не буду далі коментувати цю історію. Зараз я хочу повністю зосередитися на наших дітях, моїй роботі та зціленні в цей неймовірно важкий час, – написала Елізабет.

До анонімних “зливів” незабаром додалися й свідоцтва Пейдж Лоренц, колишньої дівчини Хаммера. Модель дала відверте інтерв’ю, де зізналася, що Армі застосовував фізичне насильство стосовно неї.

Армі та Елізабет були одружені 10 років. У них є двоє спільних дітей: шестирічна дочка Харпер і чотирьохрічний син Форд. Модель на прикінці свого посту подякувала всім небайдужим до неї та за підтримку.

– Дякую вам за любов і підтримку, а також заздалегідь дякую вам за незмінну доброту, повагу й увагу до наших дітей і до мене в цей час, коли ми намагаємося знайти спосіб рухатися далі, – заключні слова посту Чемберс.

Скандальні сексуальні бажання Армі Хаммера

Нещодавно в простори соціальних мереж просочилися інтимні листування актора, в яких він повідомляє про жорстокі сексуальні бажання.

У повідомленнях Хаммер просить своїх дівчат дати йому випити їхню кров, фантазує про те, як хотів би стиснути їхні живі серця, і навіть погрожує відірвати голову, якщо його дружина дізнається про це.

З цього приводу висловилося вже багато дівчат, які підтвердили нездорові бажання голлівудського актора.

Фото: Елізабет Чемберс