Журі обрали нову пісню гурту Go-A на Євробачення-2021. Українці зможуть почути композицію вже у березні.

Цьогоріч Україну буде представляти переможець нацвідбору на Євробачення-2020, адже у минулому році захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно з правилами, конкурсанти повинні виступити з новою композицією.

Пісню для гурту Go-A обирали такі члени журі: переможниця Євробачення-2016 Джамала, соліст гурту The Maneken Євген Філатов, продюсер і композитор Руслан Квінта, а також члени правління Громадського мовлення Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.

На офіційній сторінці Євробачення в Україні в Instagram повідомили, що гурт представив три нові пісні, які експертне журі прослухали онлайн та обрали найкращу.

Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться у Нідерландах. Країна мала приймати його у 2020 році, проте захід скасували через коронавірус.

Через пандемію коронавірусу організатори ухвалили рішення, згідно з яким усі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі.

Фото: Катерина Павленко