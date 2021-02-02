Американська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі розповіла про життя після несподіваного розриву стосунків з актором Бредом Піттом.

У своєму інтерв’ю для британського видавництва Vogue Джолі заявила, що живе всього в п’яти хвилинах від будинку колишнього чоловіка Пітта. 57-річний актор живе поблизу, щоб бути поруч з Анджеліною та їхніми дітьми.

Акторка вийшла заміж за Бреда в 2014 році після десяти років стосунків. Разом у них шестеро дітей: Меддокс (19 років), Пакс (17 років), Захара (16 років), Шайло (14 років), і 12-річні близнюки Нокс і Вів’єн.

Пара була відома як Бранджеліна й вважалася однією з найміцніших союзів Голлівуду, але сенсаційно та несподівано розлучилася в 2016 році.

Акторка зізналася, що вона все ще не оговталася після розриву з Бредом. Джолі не впевнена, що зараз переживає щасливий період свого життя, натякнувши, що останні роками були для неї досить неспокійними.

– Я не знаю. Останні кілька років були досить важкими. Я зосередилась на зціленні нашої сім’ї. Все повільно стає на свої місця: немов тане лід, і кров повертається в моє тіло, – сказала Джолі.

Також Анджеліна сказала, що вона відчуває себе комфортніше з віком.

– Мені подобається бути старшою. У свої сорок я відчуваю себе набагато комфортніше, ніж коли була молодшою…Може тому, що моя мама прожила недовго, у віці є щось таке, що мені здається перемогою, а не сумом, – зізналася акторка.

Покійна мати Анджеліни, Маршелін Бертран, померла в 2007 році у віці 56 років в результаті боротьби з раком яєчників і молочної залози.

Після генетичного тесту Анджеліна перенесла профілактичну подвійну мастектомію в 2013 році після того, як виявила, що у неї дефектний ген BRCA1, який може викликати рак грудей. Після операції вона опублікувала відкритий лист зі словами, що зробила сильний вчинок.

– Я відчуваю себе натхненною тим, що зробила сильний вибір, який жодним чином не зменшує моєї жіночності, – сказала Джолі.

45-річна акторка покладає великі надії на майбутнє покоління і на своїх дітей.

– Я покладаю багато надій на молоде покоління. Можливо том, що я живу з дітьми віком від 12 до 19 років і можу спостерігати за ними. Я бачу, що вони відчувають набагато більший тиск, ніж ми в їхньому віці. Вони отримують величезну кількість інформації, яку від нас приховували. Я бачу, як Меддокс спілкується з кимось по відеозв’язку російською або корейською, як Шайло підтримує зв’язок зі своїми друзями з Намібії. Молоді люди навчилися спілкуватися і пізнавати один одного у такий глобальний спосіб. Саме вони й почнуть вирішувати наші проблеми, – заявила актриса.

Анджеліна Джолі також зазначила, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, життя родини все одно триває. Акторка розповіла, що її син Пакс в цьому році пішов в свій випускний клас і зараз готується до дорослого життя, а її дочка Захара зараз знаходиться в процесі отримання водійських прав. Джолі також описала типовий день в їхній великій родині.

– Я ніколи не вміла сидіти на місці. Незважаючи на те, що я завжди мріяла бути багатодітною мамою, я уявляла собі це як подорож десь серед джунглів. Я не думала про сім’ю в традиційному сенсі. Я відчуваю, що мені просто не вистачає навичок, щоб бути типовою мамою-домосідкою. Я справляюся з цим завдяки своїм дітям. Вони допомагають мені, але я правда не дуже знаюся на цьому. Це може звучати банально, але якщо ви по-справжньому любите і намагаєтеся, той факт, що ваша яєчня підгоріла, в кінці кінців не має значення, – розповіла Джолі.

Джолі і Бред Пітт вирішили питання опіки над дітьми

Американська акторка і режисер Анджеліна Джолі зізналася, що вирішила розлучитись з американським актором Бредом Піттом заради блага сім’ї. Головною проблемою залишається хворобливе розлучення і право на опіку над шістьма дітьмі.

Екс-подружжя Джолі та Пітт разом відвідують сеанси сімейної терапії.