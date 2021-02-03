Українська співачка Юлія Саніна розповіла про життя артистів під час пандемії та зізналася, що їй бракує концертів.

На своїй сторінці в Instagram фронтвумен гурту The Hardkiss поділилася селфі у синьому светрі та пуховику з принтом. Волосся Юля зав’язала у два хвости, а образ довершила яскравим макіяжем очей.

Співачка розповіла, що життя артиста під час пандемії складається зі студійної роботи та зйомок. Музикантам не вистачає концертної атмосфери та публіки.

– Ти продовжуєш вкладати божевільну кількість думок, енергії, часу, фінансів, не чекаючи нічого взамін. Адже ніякі лайки і коментарі не здатні замінити живе концертне спілкування очі в очі. Коли ти чітко бачиш, сподобалася пісня чи ні, чи вийшло зачепити. Коли ти бачиш і чуєш публіку, розумієш «кому і навіщо», – написала співачка.

Юлія зізналася, що з нетерпінням чекає концерт гурту The Hardkiss на НСК Олімпійському, який відбудеться 29 травня. Вона вірить, що вже зовсім скоро музична індустрія зможе працювати так, як і раніше.

Юлія Саніна про танці, ревнощі чоловіка та новий кліп

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що їй дуже сподобалося на проекті Танці з зірками, адже там вона навчилася танцювати. Хоча спочатку співачка декілька разів відмовлялася від участі у шоу, адже боялася виглядати несерйозною.

Також зірка розповіла, що сценарій кліпу до пісні Все було так повинен був бути зовсім іншим, але її чоловік Валерій Бебко за два дні до знімання запропонував зняти їхню історію кохання.

Фото: Юлія Саніна