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Олександра Ватаманюк |

Добра та ніжна: Віра Брежнєва святкує день народження

Українська поп-співачка і посол доброї волі ООН Віра Брежнєва святкує свій день народження 3 лютого. У 2021 році співачці виповнилося 39 років.

вера брежнева

Чоловік Брежнєвої, композитор Костянтин Меладзе в своєму Instagram зворушливо привітав дружину з днем ​​народження.

– Для нас Віра – джерело натхнення і приклад для наслідування. Красива, витончена. Добра та ніжна в житті, відповідальна і прагне ідеалу в роботі, – написав у своєму пості Костянтин.

Віра Брежнєва перебуває у шлюбі з Костянтином Меладзе з 2015 року. Новорічні свята подружжя провело на засніжених гірськолижних курортах.

Екс-учасниця ВІА Гра виховує двох дочок від першого шлюбу: Софію (2001) і Сару (2009). Костянтин Меладзе виховує трьох дітей від першої дружини Яни Меладзе.

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Брежнєва опублікувала в своєму Instagram знімок з дочками в чорно-білому стилі. У коментарях під постом багато шанувальників побажали Вірі ще одну таку ж красиву дочку, натякаючи на спільну дитину з Костянтином.

18 листопада 2020 року відбулася прем’єра кліпу співачки на пісню SESTRA. Відеоролик зібрав майже 4 млн переглядів на YouTube.

Брежнєва відмовилася від розкішного весілля

Співачка Віра Брежнєва відверто розповіла про своє весілля з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.

Вона зазначила, що святкування в ресторані було тихим і скромним – саме таким, як їй і хотілося.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружились у 2015 році в Італії. Молодята організували скромну церемонію в Форте-дей-Мармі, на якій були присутні тільки близькі.

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