Українська поп-співачка і посол доброї волі ООН Віра Брежнєва святкує свій день народження 3 лютого. У 2021 році співачці виповнилося 39 років.
Чоловік Брежнєвої, композитор Костянтин Меладзе в своєму Instagram зворушливо привітав дружину з днем народження.
– Для нас Віра – джерело натхнення і приклад для наслідування. Красива, витончена. Добра та ніжна в житті, відповідальна і прагне ідеалу в роботі, – написав у своєму пості Костянтин.
Віра Брежнєва перебуває у шлюбі з Костянтином Меладзе з 2015 року. Новорічні свята подружжя провело на засніжених гірськолижних курортах.
Екс-учасниця ВІА Гра виховує двох дочок від першого шлюбу: Софію (2001) і Сару (2009). Костянтин Меладзе виховує трьох дітей від першої дружини Яни Меладзе.
Брежнєва опублікувала в своєму Instagram знімок з дочками в чорно-білому стилі. У коментарях під постом багато шанувальників побажали Вірі ще одну таку ж красиву дочку, натякаючи на спільну дитину з Костянтином.
18 листопада 2020 року відбулася прем’єра кліпу співачки на пісню SESTRA. Відеоролик зібрав майже 4 млн переглядів на YouTube.
Брежнєва відмовилася від розкішного весілля
Співачка Віра Брежнєва відверто розповіла про своє весілля з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.
Вона зазначила, що святкування в ресторані було тихим і скромним – саме таким, як їй і хотілося.
Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружились у 2015 році в Італії. Молодята організували скромну церемонію в Форте-дей-Мармі, на якій були присутні тільки близькі.
Фото: Віра Брежнєва