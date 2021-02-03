Михайло Заливако – інтерв’ю з головним героєм шоу Холостяк

Прем’єра найромантичнішого реаліті весни Холостяк (СТБ) відбудеться вже 5 березня. В ексклюзивному інтерв’ю програмі Вікна-новини головний герой Михайло Заливако розповів про знімання проекту, перше враження від дівчат та свої очікування.

Михайло зізнався, що Холостяк – це дуже класний проект, завдяки якому можна детально проаналізувати стосунки між чоловіком та жінкою.

– Спочатку у мене були сумніви щодо того, чи є на шоу сценарій і як це все відбувається. Але мої побоювання виявились марними. На проекті я поводжу себе так, як і у реальному житті. І мене не бентежить те, що глядач побачить мене закоханим або занадто чутливим, – розповів Михайло.

Головний герой Холостяка поділився, що під час знайомства з учасницями він взагалі не хвилювався. Перше враження від дівчат було спокійним, проте вони були дуже різні.

Наприклад, одна із учасниць прийшла у нетиповому для першої вечірки костюмі і це дуже здивувало Михайла.

Холостяк поділився, що він вірить в те, що на проекті знайде сильні почуття.

– Я прийшов на проект для того, щоб у кінці залишитися з дівчиною і побудувати міцні стосунки, – розповів герой реаліті.

Знімання першої вечірки Холостяка тривало 36 годин. Михайло зізнався, що він, дівчата та знімальна група впродовж цього часу взагалі не спали.

Холостяк готовий на все заради кохання. Він навіть порушуватиме та змінюватиме правила проекту.

– Кохання – це одне з основних почуттів, яке ми можемо відчувати. Для мене це дуже серйозно.

Також головний герой розповів, що любить займатися спортом і хоче бачити біля себе дівчину, яка буде підтримувати свою фізичну форму.

До участі в проекті у Михайла були стосунки тривалість у два з половиною роки. Холостяк зізнався, що не бачить сенсу у короткотривалих стосунках і на проект прийшов з серйозними намірами.

Холостяк 2021

Головним героєм шоу Холостяк 2021 став Михайло Заливако. 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії прагне знайти своє кохання та побудувати міцні стосунки. Михайло займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг та котів.

Ведучим нового сезону шоу Холостяк стане Григорій Решетник.

Спілкувалася Анастасія Галкіна