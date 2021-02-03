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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Марія Степанюк |

Оголошені номінанти на премію Золотий глобус

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на нагороду Голлівудської асоціації іноземної преси. Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонію вручення перенесли із січня на кінець лютого.

Золотий глобус

Почесну премію імені Сесіля Де Мілля за досягнення у сфері кінематографу отримає володарка чотирьох статуеток Оскар, 83-річна Джейн Фонда. А премію імені Керол Бернетт за досягнення у галузі телебачення вручать режисеру, сценаристу та лауреату шести премій Еммі, 98-річному Норману Ліру.

За нагороду Найкраща драма посперечаються фільми: Земля кочівників (реж. Хлої Чжао), Манк (реж. Девід Фінчер), Батько (реж. Флоріан Зеллер), Справа чиказької сімки (реж. Аарон Соркін) та Перспективна дівчина (реж. Еміральд Феннел).

За звання Найкращого режисера поборются: Еміральд Феннел, Девід Фінчер, Реджина Кінг, Аарон Соркін і Хлоя Чжао.

У номінації Найкращий драматичний серіал представлені: Мандалорець, Корона, Озарк, Країна Лавкрафт та Сестра Ретчед.

На перемогу у категорії Найкраща комедія або мюзикл претендують: Борат 2 (реж. Джейсон Волінер), Гамільтон (реж. Томас Каїл), Зависнути у Палм-Спрінгс (реж. Макс Барбаков), Випускний (реж. Раяна Мерфі), М’юзік (реж. Sia).

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У номінації Найкращий драматичний актор представлені: Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу), Ентоні Гопкінс (Батько), Гарі Олдман (Манк), Тахар Рахім (Мавританець), Різ Ахмед (Звук металу).

В аналогічній жіночій номінації посперечаються: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Голідей), Френсіс МакДорманд (Земля кочівників), Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу), Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки), Кері Малліган (Перспективна дівчина).

Найкращим актором комедії або мюзиклу може стати: Саша Барон Коен (Борат 2), Енді Семберг (Зависнути у Палм-Спрінгс), Джеймс Корден (Випускний), Дев Патель (Історія Девіда Копперфілда), Лін-Мануель Міранда (Гамільтон), а на найкращу актрису у цій категорії претендують: Розамунд Пайк (Аферистка), Аня Тейлор-Джой (Емма), Кейт Гадсон (М’юзік), Мішель Пфайффер (Французький вихід), Марія Бакалова (Борат 2).

У номінації Найкращий іноземний фільм представлені: Ще по одній (Данія), Ла Йорона (Гватемала/Франція), Все життя попереду (Італія), Ти і я (Франція/США), Мінарі (США).

Лідером за кількістю номінацій серед фільмів є Манк (шість) та Справа чиказької сімки (п’ять). Серед серіалів найбільше номінацій у Корони (шість) та Шіттс Крік (п’ять).

78-я церемонія вручення нагород премії Золотий глобус за заслуги в галузі кіно та телебачення за 2020 рік відбудеться 28 лютого 2021 року.

Через пандемію коронавірусу вона відбудеться у режимі відеотрансляції, яку вестимуть одночасно із банкетного залу Rainbow Room у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку та з готелю Beverly Hilton у місті Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Джерело: Golden Globe Awards

Фото: Getty Images

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