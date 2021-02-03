У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на нагороду Голлівудської асоціації іноземної преси. Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонію вручення перенесли із січня на кінець лютого.

Почесну премію імені Сесіля Де Мілля за досягнення у сфері кінематографу отримає володарка чотирьох статуеток Оскар, 83-річна Джейн Фонда. А премію імені Керол Бернетт за досягнення у галузі телебачення вручать режисеру, сценаристу та лауреату шести премій Еммі, 98-річному Норману Ліру.

За нагороду Найкраща драма посперечаються фільми: Земля кочівників (реж. Хлої Чжао), Манк (реж. Девід Фінчер), Батько (реж. Флоріан Зеллер), Справа чиказької сімки (реж. Аарон Соркін) та Перспективна дівчина (реж. Еміральд Феннел).

За звання Найкращого режисера поборются: Еміральд Феннел, Девід Фінчер, Реджина Кінг, Аарон Соркін і Хлоя Чжао.

У номінації Найкращий драматичний серіал представлені: Мандалорець, Корона, Озарк, Країна Лавкрафт та Сестра Ретчед.

На перемогу у категорії Найкраща комедія або мюзикл претендують: Борат 2 (реж. Джейсон Волінер), Гамільтон (реж. Томас Каїл), Зависнути у Палм-Спрінгс (реж. Макс Барбаков), Випускний (реж. Раяна Мерфі), М’юзік (реж. Sia).

У номінації Найкращий драматичний актор представлені: Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу), Ентоні Гопкінс (Батько), Гарі Олдман (Манк), Тахар Рахім (Мавританець), Різ Ахмед (Звук металу).

В аналогічній жіночій номінації посперечаються: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Голідей), Френсіс МакДорманд (Земля кочівників), Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу), Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки), Кері Малліган (Перспективна дівчина).

Найкращим актором комедії або мюзиклу може стати: Саша Барон Коен (Борат 2), Енді Семберг (Зависнути у Палм-Спрінгс), Джеймс Корден (Випускний), Дев Патель (Історія Девіда Копперфілда), Лін-Мануель Міранда (Гамільтон), а на найкращу актрису у цій категорії претендують: Розамунд Пайк (Аферистка), Аня Тейлор-Джой (Емма), Кейт Гадсон (М’юзік), Мішель Пфайффер (Французький вихід), Марія Бакалова (Борат 2).

У номінації Найкращий іноземний фільм представлені: Ще по одній (Данія), Ла Йорона (Гватемала/Франція), Все життя попереду (Італія), Ти і я (Франція/США), Мінарі (США).

Лідером за кількістю номінацій серед фільмів є Манк (шість) та Справа чиказької сімки (п’ять). Серед серіалів найбільше номінацій у Корони (шість) та Шіттс Крік (п’ять).

78-я церемонія вручення нагород премії Золотий глобус за заслуги в галузі кіно та телебачення за 2020 рік відбудеться 28 лютого 2021 року.

Через пандемію коронавірусу вона відбудеться у режимі відеотрансляції, яку вестимуть одночасно із банкетного залу Rainbow Room у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку та з готелю Beverly Hilton у місті Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Джерело: Golden Globe Awards