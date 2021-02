Соціальна мережа Instagram з моменту свого створення зацікавила мільйони користувачів у всьому світі. Якщо спочатку платформа була створена для розміщення особистих фотографій, то зараз вона перетворилася в місце для заробітку.

У рейтинг топ-10 зірок Instagram з найбільшою кількістю підписників потрапили футболісти, співаки, актори та моделі. Як виглядає десятка популярних акаунтів зірок та скільки коштує розміщення реклами в них – дивіться в добірці Фактів ICTV.

Кріштіану Роналду – 259 млн підписників

Роналду – 35-річний португальський футболіст, який грає за італійський клуб Ювентус та збірну Португалії.

Перший футболіст в історії, якому вдалося виграти англійську Прем’єр-лігу. Є володарем Золотого м’яча, Золотої бутси, а також ряду різних рекордів, найращим бомбардиром в історії клубу Реал Мадрид та збірної Португалії.

На своїй сторінці в Instagram Кріштіану із задоволенням ділиться з шанувальниками знімками з футбольного поля та своїм дозвіллям.

Найбільшу кількість лайків зібрала публікація Роналду, на якій він прощається з аргентинським футболістом Дієго Марадоною – понад 19 млн.

Серед спортсменів у Кріштіану найдорожча реклама в Instagram. Ціна одного поста – $889 тис.

Аріана Гранде – 219 млн підписників

Аріана Гранде – 27-річна американська співачка, акторка та музичний продюсер. У творчому доробку дівчини шість сольних альбомів та велика кількість нагород – Grammy, Brit Awards, American Music Awards та інші.

Молода виконавиця не втомлюється радувати шанувальників своєю творчістю, розміщуючи на сторінці в Instagram уривки своїх пісень, кліпів, записів з концертів та особисті фотографії.

Публікація, в якій зірка повідомила про заручини зі своїм бойфрендом, зібрала найбільшу кількість лайків – понад 15 млн.

Рекламний пост на сторінці в Instagram у Гранде обійдеться в $853 тис.

Дуейн Джонсон – 215 млн підписників

Дуейн Джонсон – 48-річний американський кіноактор та екс-рестлер. Не менш відомий під псевдонімом Скеля. У 2019 році Дуейн визнаний найбільш високооплачуваним актором за версією журналу Forbes.

В Instargam Джонсон активний користувач, він часто ділиться з шанувальниками своєю любов’ю до спорту, різноманітними відео та знімками з дочкою.

Фотографія, на якій актор зображений зі своєю дружиною Лорен Хашіан, зібрала найбільшу кількість лайків – понад 14 млн.

Один рекламний пост у мікроблозі Дуейна коштує $1,015 млн.

Кайлі Дженнер – 213 млн підписників

Кайлі Дженнер – 23-річна зірка реаліті-шоу Сімейство Кардашян, бізнесвумен та модель. Засновниця косметичної компанії Kylie Cosmetics, перша колекція якої була продана за 30 секунд.

Кайлі визнана найбільш високооплачуваною знаменитістю 2020 року. Forbes оцінив фінансовий стан зірки в $700 млн.

На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться абсолютно всім – активним проведенням часу, фотографіями дочки та своєю роботою.

Найбільшу кількість лайків зібрав пост Кайлі, де зображена маленька рука її дочки – більш 18 млн

Рекламний пост у зірки обійдеться в $986 тис.

Селена Гомес – 207 млн ​​підписників

Селена Гомес – 28-річна популярна американська співачка та акторка, яка активно займається благодійністю і є послом доброї волі ЮНІСЕФ. У творчому доробку артистки три сольні альбоми та значна фільмографія.

На своїй сторінці в Instagram Гомес завжди постає перед шанувальниками в бездоганному вигляді. Ділиться своєю роботою, професійними фотографіями та періодично розміщує відео-уроки макіяжу.

Знімок Селени з її подругами дуже сподобався підписникам, пост зірки зібрав понад 14 млн лайків.

Рекламний пост у артистки обійдеться в $848 тис.

Кім Кардашян – 203 млн підписників

Кім Кардашян – 40-річна зірка реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians та модель. Вона ідол для багатьох, адже її образи ніколи не залишаються без уваги.

Здається, що шанувальникам вже не важливо, що в наступний раз розмістить зірка, адже кожна її публікація викликає ажіотаж.

Фотографія, на якій Кім зображена зі своїм чоловіком Каньє Вестом та їх дітьми, зібрала найбільшу кількість лайків – понад восьми млн.

Один рекламний пост у зірки обійдеться в $858 тис.

Ліонель Мессі – 181 млн підписників

Ліонель Мессі – 33-річний аргентинський футболіст, капітан іспанського клубу Барселона та національної збірної Аргентини. Шестиразовий володар Золотого м’яча та Золотої бутси, володар трофея ЕФЕ і ряду різних рекордів.

Основний контент Мессі на сторінці в Instagram – знімки з футбольного поля та фото з сім’єю.

Найбільшу кількість лайків зібрала публікація Мессі, на якій він зображений з Дієго Марадоною – понад 16 млн.

Одне рекламне розміщення в Instagram футболіста коштує $695 тис.

Бейонсе – 164 млн підписників

Бейонсе – 39-річна американська R’n’B співачка, танцівниця та музичний продюсер. Зірка включена в список Forbes, як одна з найвпливовіших музикантів у світі. У творчому доробку співачки сім студійних альбомів.

Бейонсе рідко тішить шанувальників новими фотографіями. Свій мікроблог співачка в основному використовує як робочий майданчик, публікуючи знімки лукбуків, обкладинки журналів та свою творчість.

Найпопулярніший пост співачки зібрав понад 11 млн лайків, у ньому вона повідомила про свою вагітність.

Рекламний пост на сторінці зірки обійдеться в $770 тис.

Джастін Бібер – 161 млн підписників

Джастін Бібер – 26-річний R’n’B виконавець та автор пісень. Співак є найбільш високооплачуваним музикантом та виконавцем, чия творчість має найбільший попит. Протягом своєї кар’єри Джастін продав близько 100 млн платівок. У творчому доробку артиста п’ять студійних альбомів.

Бібер є активним користувачем Instagram, розміщуючи в день по кілька постів.

Знімок Бібера з його дружиною Хейлі Болдуін дуже сподобався шанувальникам і зібрав понад 13 млн лайків.

Реклама на сторінці зірки в Instagram обійдеться в $747 тис.

Тейлор Свіфт – 146 млн підписників

Тейлор Свіфт – 31-річна американська співачка, режисер та акторка. Дівчина є найуспішнішою виконавицею в США по сертифікованим продажам пісень. Володарка звання виконавця десятиліття за версією American Music Awards і жінка десятиліття за версією журналу Billboard.

Instagram співачки різноманітний і поєднує в собі кілька стилів.

Найбільшу кількість лайків зібрало селфі співачки – понад чотири млн.

Одне рекламне розміщення в Instagram зірки обійдеться в $722 тис.

Памела Андерсон покидає соціальні мережі

Американська акторка та секс-символ 90-х Памела Андресон заявила, що йде з соціальних мереж.

Артистка розмістила свою останню публікацію, в якій заявила, що їй ніколи не був цікавий віртуальний світ.

Підписники Андерсон зізналися, що будуть сумувати.

Фото: Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, therock, Kylie, Selena Gomez, Kim Kardashian West, Leo Messi, Beyoncé, Justin Bieber, Taylor Swift.

Джерело: Hopperhq