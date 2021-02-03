Ukrainian Fashion Week 2021 – розклад показів (СПИСОК)

В Україні з 5 до 8 лютого проходитиме Ukrainian Fashion Week. Це перший Тиждень моди у Центральній Європі, створений за світовими стандартами prêt-a-porter.
Тепер кожен може стати свідком нового етапу історії української fashion-індустрії – завдяки phygital-формату події та онлайн-трансляції на медіасервіс MEGOGO.
В рамках концепції позасезонності No Season 2021 глядачі побачать 28 унікальних шоу від українських і міжнародних дизайнерів.
Щоб не пропустити покази від улюблених дизайнерів Факти ICTV публікують розклад Ukrainian Fashion Week 2021.
Як коронавірус вплинув на модні тренди
Дизайнери щороку пропонують дедалі оригінальніші елементи в одязі. Серед трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг у спортивному стилі. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу модної індустрії.
Зараз на піку популярності – комфорт і зручність. Це зазначають багато модельєрів, зокрема відомий дизайнер одягу Андре Тан. Як коронавірус вплинув на модні тренди та швейну індустрію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.