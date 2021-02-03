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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Ukrainian Fashion Week – розклад показів та де дивитися

В Україні з 5 до 8 лютого проходитиме Ukrainian Fashion Week. Це перший Тиждень моди у Центральній Європі, створений за світовими стандартами prêt-a-porter.

ukrainian fashion week

Тепер кожен може стати свідком нового етапу історії української fashion-індустрії – завдяки phygital-формату події та онлайн-трансляції на медіасервіс MEGOGO.

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В рамках концепції позасезонності No Season 2021 глядачі побачать 28 унікальних шоу від українських і міжнародних дизайнерів.

Щоб не пропустити покази від улюблених дизайнерів Факти ICTV публікують розклад Ukrainian Fashion Week 2021.

Ukrainian Fashion Week 2021 – розклад показів (СПИСОК)

Як коронавірус вплинув на модні тренди

Дизайнери щороку пропонують дедалі оригінальніші елементи в одязі. Серед трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг у спортивному стилі. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу модної індустрії.

Зараз на піку популярності – комфорт і зручність. Це зазначають багато модельєрів, зокрема відомий дизайнер одягу Андре ТанЯк коронавірус вплинув на модні тренди та швейну індустрію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Інформатор

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