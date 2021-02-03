Американська співачка Ріанна публічно стала на захист фермерів Індії, чим спровокувала обурення влади країни.
На День республіки Індії, 26 січня, влада почала застосовувати жорсткі розправи з десятками тисяч фермерів, які розбили табори в Делі. Протестувальники вимагають скасування трьох нових сільськогосподарських законів, які, за їхніми словами, були прийняті урядом без їхнього відома, і залишили їх на відкуп великим корпораціям.
На своїй сторінці в Twitter співачка опублікувала допис, в якому наголосила на жорстких діях влади проти індійських фермерів.
– Чому ми не говоримо про це?! – написала зірка.
why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S
— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021
Через кілька годин після твіту співачки шведська активістка з питань клімату Грета Тунберг і племінниця віце-президента США Міна Харріс також висловили підтримку фермерам.
Уряд Індії обурила увага знаменитостей до протестів. У відповідь Міністерство закордонних справ опублікувало заяву, в якій влада рокритикувала іноземних громадян за “квапливі коментарі з таких питань”.
– Спокуса сенсаційних хештегів та коментарів у соціальних мережах, особливо коли до них вдаються знаменитості та інші особи, є не точною та не відповідальною, – йдеться у заяві.
Протести фермерів тривають вже третій місяць та являють собою найбільшу проблему, з якою зіткнувся Моді. Його уряд запропонував призупинити дію законів, але фермери хочуть їх повного скасування.
Зіткнення фермерів та поліції у Делі
У столиці Індії тривають масові протести на тракторах. Тамтешні фермери протестують проти нових законів щодо вільного ринку торгівлі та називають їх чорними та смертним вироком.
На День республіки Індії, 26 січня, протести набрали нових оборотів. Фермери, озброївшись кийками, вступили у сутички із поліцією, яка застосувала проти них сльозогінний газ.
Джерело: The Guardian