Американська співачка Ріанна публічно стала на захист фермерів Індії, чим спровокувала обурення влади країни.

На День республіки Індії, 26 січня, влада почала застосовувати жорсткі розправи з десятками тисяч фермерів, які розбили табори в Делі. Протестувальники вимагають скасування трьох нових сільськогосподарських законів, які, за їхніми словами, були прийняті урядом без їхнього відома, і залишили їх на відкуп великим корпораціям.

На своїй сторінці в Twitter співачка опублікувала допис, в якому наголосила на жорстких діях влади проти індійських фермерів.

– Чому ми не говоримо про це?! – написала зірка.