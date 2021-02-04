Діана Пожарська та Іван Янковський зустрічаються

Російську акторку та зірку серіалу Готель Елеон Діану Пожарську підозрюють у романі з актором Іваном Янковським, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Текст.

Чутки про роман пари ходять вже давно. Пильні шанувальники не раз помічали взаємні лайки на публікаціях акторів в Instagram, смайлики під фото та багатозначні коментарі.

Варто зазначити, що Діана Пожарська ретельно приховує своє особисте життя. Відомо лише те, що в 2016 році вона вийшла заміж за режисера Артема Аксененко, але шанувальники жодного разу не бачили пару разом.

Підписники запідозрили, що Діана розлучилася зі своїм чоловіком. До того ж, він уже щасливий в шлюбі з акторкою Анастасією Мікульчиною.

Так, у грудні минулого року Мікульчина опублікувала фото зі свого весілля на сторінці в Instagram, залишивши під публікацією дві літери А. Зараз уже немає сумнівів, що таємничий чоловік акторки- Артем Аксененко.

Шанувальникам залишається тільки здогадуватися, що ж відбувається в особистому житті Пожарської. Є всі підстави думати, що акторка вже з’їхалася із зіркою фільму Текст. На своїх сторінках в Instagram пара опублікувала однакові фотографії, за якими не складно здогадатися, що це та сама квартира.

Однак артисти поки ніяк не коментують свої стосунки і, якщо судити з таємничості Діани, відбудеться це нескоро.

Янковський про секс-сцену в фільмі Текст

Більше року минуло з моменту виходу на екрани фільму Текст. Однак у мережі та пресі продовжують згадувати секс-сцену за участю Івана Янковського і Христини Асмус.

Акторка отримала хвилю хейту на свою адресу, оскільки з’явилася в кадрі оголеною.

Янковський назвав цей епізод цікавим творчим експериментом, а також зауважив, що реакція глядачів була такою бурхливою через бездоганну акторську гру з Христиною.

Фото: Диана Пожарская, Ivan Yankovskiy, Микульчина Настя.