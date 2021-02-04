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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Гурт Go-A їде на Євробачення-2021 з піснею Шум

Гурт Go-A з піснею Шум представлятиме Україну на Євробаченні-2021 в Нідерландах.

группа Go-A

Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в Україні в Instagram.

Напередодні гурт представив фрагменти трьох нових пісень – Церковка, Рано та Шум, які експертне журі прослухали онлайн та обрали найкращу.

В основу пісні Шум покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Гурт презентував відеокліп на композицію ще в січні 2021 року.

Журі визначилося з піснею Go-A на Євробачення-2021

2 січня журі обрали нову пісню гурту Go-A на Євробачення-2021. 

Цьогоріч Україну буде представляти переможець нацвідбору на Євробачення-2020, адже у минулому році захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно з правилами, конкурсанти повинні виступити з новою композицією.

Фото: Катерина Павленко

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