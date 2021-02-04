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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Репер Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб

Американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі діамант у лоб.

Lil Uzi Vert

Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.

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За словами репера, за цю процедуру йому довелося викласти суму, яка більша, ніж всі автомобілі й іншу нерухомість.

Про процедуру він мріяв з 2017 року.

  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)
Репер Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб / 4 фотографии

В Австрії затримали репера-неонациста

В Австрії правоохоронці затримали репера Містера Бонда, який прославився серед ультраправих завдяки антисемітським і расистським пісням.

До слова, репер не просто надихав ультраправих, його пісні кілька разів виступали саундтреками до трагічних подій.

Фото: Marni Life

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