Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)

Американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі діамант у лоб.
Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.
За словами репера, за цю процедуру йому довелося викласти суму, яка більша, ніж всі автомобілі й іншу нерухомість.
Про процедуру він мріяв з 2017 року.
Репер Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб / 4 фотографии
В Австрії затримали репера-неонациста
В Австрії правоохоронці затримали репера Містера Бонда, який прославився серед ультраправих завдяки антисемітським і расистським пісням.
До слова, репер не просто надихав ультраправих, його пісні кілька разів виступали саундтреками до трагічних подій.
Фото: Marni Life