Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб (ФОТО)

Американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі діамант у лоб.

Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.

За словами репера, за цю процедуру йому довелося викласти суму, яка більша, ніж всі автомобілі й іншу нерухомість.

Про процедуру він мріяв з 2017 року.















Репер Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб / 4 фотографии

В Австрії затримали репера-неонациста