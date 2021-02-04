В мережу потрапила нова пісня відомої співачки Адель, яка раніше ніде не публікувалася. Трек увійде до нового, четвертого альбому британської виконавиці.

Джерела, наближені до Адель, розповіли про реакцію співачки на злив треку.

– Її команда робить все можливе, щоб тримати все в секреті, але це безперечно насторожує, – сказав інсайдер.

У мережу просочився невеличкий фрагмент майбутньої пісні Адель.

– Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you.

Ймовірно, пісня зачепить проблеми у стосунках та вміння попросити вибачення за погане ставлення до коханої людини.

32-річна Адель готується до повернення після п’ятирічної перерви. Новий альбом британської співачки отримав назву 25.

– Прийдешні прем’єри Адель завжди оповиті таємницею, тому її повернення в 2015-му і було таким хвилюючим. Всі мріяли знову почути її голос і кинулися скуповувати записи. Але якщо її наступний альбом зіллють в мережу, це може стати катастрофою. Це може вплинути на доходи з продажів і затьмарити всі її повернення, – розповіло джерело The Sun.

Незважаючи на чутки, новий альбом Адель не буде присвячено її розлученню з британським бізнесменом Саймоном Конеккі.

– Душевні переживання багато років допомагали їй встановлювати нові рекорди, але це розставання – зовсім інша справа. Вони обидва хочуть захистити свого сина Анджело, тому Адель погодилася не співати про їхні стосунки. У будь-якому випадку в її альбому буде інше звучання, – сказав інсайдер.

Востаннє про запис нових композицій Адель ЗМІ говорили у листопаді 2020 року. Тоді повідомлялося, що співачка перебуває у Лондоні та завершує студійну роботу над майбутнім альбомом.

За словами приятеля Адель, британського коміка Алана Карра, пісні повинні очолити музичні чарти.

– Я дійсно чув кілька треків. Боже мій, це приголомшливо, – заявив Алан.

Лана Дель Рей випустила новий гіпнотичний кліп

У січні 2021 року відбулася прем’єра кліпу Chemtrails Over The Country Club американської виконавиці Лани Дель Рей.

У кліпі співачка постає у двох образах – милої американської домогосподарки зі світлими кучерявим волоссям у вінтажному одязі та прикрасах, і напівоголеної жінки-вовчиці, що нагадує відьму з надприродними силами.

Зйомки кліпу Лани Дель Рей проходили в Каліфорнії. Відеоряд стилізований під ретро-плівку, щоб повністю передати екзистенцію американського літа.

Фото: Адель