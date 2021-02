В мережу потрапила нова пісня відомої співачки Адель, яка раніше ніде не публікувалася. Трек увійде до нового, четвертого альбому британської виконавиці.

Джерела, наближені до Адель, розповіли про реакцію співачки на злив треку.

У мережу просочився невеличкий фрагмент майбутньої пісні Адель.

– Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you.