Російський режисер Василь Сігарєв розповів в інтерв’ю Юрію Дудю, що його не влаштовує у Росії, про ситуацію у Білорусі, своє ставлення до Олексія Навального та чому він пропонував купити Крим.

П’ять років тому в інтерв’ю Ксенії Собчак Сігарєв сказав, що приниження – це основа життя в Росії. За словами режисера, відтоді стало ще гірше.

— Мабуть, стало ще більше принижень. Народ ще більше стали принижувати. Він поки ще це приймає, але, відчуваю, скоро терпець урветься. Голосування на пнях – це не приниження? Приниження. Закони, що вони ухвалюють, те, що роблять із Навальним, всі ці побудовані палаци.

Сігарєв додав, що вірить, що палаци дійсно належать російській владі.

— А чому ці об’єкти охороняє ФСБ та ФСО РФ? Тут навіть не потрібно особливих аргументів чи документів.

Також режисер розповів, що слідкував за подіями у Білорусі.

— Люди повстали проти тирана. Мабуть, їм варто було інакше щось зробити, кудись піти і спробувати його посадити. Білорусь – це фактично та ж історія, що і сестри Хачатурян. І ось зник у людей страх, вони почали виходити, але вони не збираються вбивати батьку. Вони йому запропонували нормально піти, а він вирішив поки карати. Все-рівно він програє. Завжди подібне програє. Він минуле, у нього немає жодної склейки із сьогоднішнім днем.

Водночас Сігарєв додав, що у Росії не перемагає ніхто, а Путін є заручником власного страху.

— Від страху все втратити. У Путіна, який шанс? Або до кінця все утримувати або просто прийняти чи домовитися із Навальним, щоб йому дали гарантії, прицеп Скіф повернули, засудили, а потім помилували.

Під час інтерв’ю у 2015 році рекламуючи свій фільм Країна Оз він прийшов на ефір до Гобліна, де сказав, що Крим треба було купити, а не віджимати. У коментарі Юрію Дудю він сказав, що ті слова були нісенітницею.

— Я там сказав х***ю, що я тут виправдовуюся?

Василь Сігарєв – російський режисер та сценарист. Він зняв три повнометражні фільми: Дзиґа, Жити та Країна Оз. Сігарєв називає себе прихильником опозиції, а також є противником безальтернативних виборів в РФ, клекаризації російського суспільства та політичних переслідувань.