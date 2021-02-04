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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

У США співачка випустить музичний альбом, записаний в утробі матері

В США лейбл Sacred Bones навесні випустить альбом Sounds of the Unborn співачки Луки Юпанкі, який вона записала в утробі матері.

У США співачка випустить музичний альбом, записаний в утробі матері

Це перший у світі подібний музичний альбом. На сайті лейблу йдеться про те, що це буде вираженням життя в його космічному стані – до появи свідомості.

Батьки Луки – бас-гітаристка гурту Psychic Ills Елізабет Харт і продюсер Іван Діас Мате – записували рухи плоду в животі протягом п’яти годин та за допомогою біозвукової технології Midi переводили їх у звук.

В 2020 році, поки батьки монтували отриманий матеріал, юний музикант встиг народитися.

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Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.

Источник: Sacred Bones

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