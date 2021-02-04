Ukrainian Fashion Week у 2021 році буде проходити з 5 до 8 лютого в онлайн-форматі. Це перший Тиждень моди в Центральній Європі, створений за світовими стандартами prêt-a-porter.

Подія проходить двічі на рік, збирає понад 50 дизайнерських брендів кожен сезон та об’єднує понад 2 млн шанувальників української моди у всьому світі.

Цього року дизайнери на Ukrainian Fashion Week представлять колекції в рамках концепції позасезонності – No Season 2021.

Трансляцію події проводитиме медіасервіс MEGOGO. Покази Ukrainian Fashion Week будуть доступні глядачам як наживо, так і у записі.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week-2021:

Розклад показів на Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week у 2021 році триватиме чотири дні – з 5 до 8 лютого. Кожного дня кілька дизайнерів презентуватимуть свої колекції.

Аби не проґавити презентацію колекції свого улюбленого дизайнера, Факти ICTV публікують розклад показів на Ukrainian Fashion Week.