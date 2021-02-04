Євробачення-2021

Український гурт Go-A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з піснею Шум. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV музичний продюсер Володимир Бебешко прокоментував трек гурту Go-A та передбачив шанси України на перемогу.

– Яка пісня з представлених гуртом Go-A гідна брати учать у конкурсі?

– Ні одна з представлених гуртом пісень не вражає настільки, як би мала вразити композиція, гідна конкурсу Євробачення. Має бути ВАУ, а в їхньому випадку я ще не до кінця зрозумів, що Go-A хочуть сказати і як це сприйме Євробачення. Якщо вони вийдуть на сцену в масках, як в кліпі Шум, я не думаю, що це буде комусь цікаво.

– Якщо порівнювати пісню Шум з минулорічним треком Соловей, яка з них сильніша?

– Навіть минулорічний Соловей не був дороблений до професійного виконання та звучання.

Go-A – це хороший гурт, але він тільки робить перші кроки у своїй творчій кар’єрі. А на Євробаченні треба дивувати, щоб публіка сказала: Боже, ми такого ще не бачили. Поки що вони можуть здивувати лише етнічним співом, але таких виконавців вже і так дуже багато.

Їх пісню треба загорнути у правильну обгортку та зробити шоу. Важливо відтворити справжнє етнічне дійство, щоб це виглядало цікаво на сцені. Оскільки у солістки гурту дуже гарна зовнішність, я б зробив з неї мольфарку чи чаклунку, з хлопців – гуцулів. Важливо використати всі українські атрибути, костюми, дивні обряди та народні інструменти. Саме етнічне шоу з мольфарами може здивувати та вразити європейську публіку, але потрібно підійти до цього дуже професійно та відповідально.

– На Євробаченні вперше зазвучить пісня українською. Наскільки це ризиковано і чи виправдається це рішення на конкурсі?

– Якщо вони заспівають таким голосом англійською, це буде звучати дуже дико.

Треба зробити так, щоб цю пісню співала вся Європа. Тому я впевнений, що вона не стане хітом, адже її ніхто не зможе повторити.

– Як оцінюєте шанси гурту Go-A на перемогу?

– Композиції, де в основі лежить чисто етнічна музика, не мають шансів перемогти, на мій погляд. Це музика, яка розрахована на етнічні та фольклорні фестивалі, але не на Євробачення.

У гурту Go-A є можливість лишити після себе хороший слід, здивувати публіку та запам’ятатися. А якщо вони покажуть класне етнічне шоу, то зможуть увійти у п’ятірку.

– Хто може скласти Україні конкуренцію? Учасників яких країн можете виділити?

– Я не ознайомлювався з програмою Євробачення-2021. Але думаю, що конкуренція буде високою. Євробачення – це дуже непередбачуваний конкурс. Переможцем стане той, хто по-справжньому здивує публіку.

Євробачення-2021

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде у Нідерландах.

Через пандемію коронавірусу організатори ухвалили рішення, згідно з яким усі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі. Відомо, що у Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна.

Фото: Володимир Бебешко, Катерина Павленко