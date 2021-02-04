Телеведучий Дмитро Шепелєв та його кохана, дизайнер і архітектор Катерина Тулупова, готуються стати батьками.

Про те, що телеведучий стане батьком вдруге, він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

– Настав час, і ми з Катею хотіли б повідомити, що чекаємо дитину, – поділився з підписниками Шепелєв.

У шоумена та його обраниці вже є двоє дітей від попередніх шлюбів. Дмитро виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу.

Артист поділився своїми почуттями та наголосив, що новина про вагітність коханої – найбільша радість, яка може трапитися в житті.

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Шепелєв розповів, що вони поступово готували Платона і Ладу до новини про поповнення в родині. Спочатку пара дізнавалася в дітей, чи хотіли б вони братика або сестричку.

– Ми почали здалеку, і спочатку відповідь була – ні. Потім звертали увагу на історії про братів або сестер у книгах і кіно. А потім просто сказали, що чекаємо поповнення. В результаті діти зізналися, що раді. Щоправда, з відчуттям часу в Платона і Лади не надто добре. Впевнений, вони думають, що дитина з’явиться роки через два, – жартівливо підписав публікацію Шепелєв.

Відомо, що Дмитро та Катерина познайомилися завдяки своїм дітям, які ходили в один дитячий садок.

– Офіційна і правдива історія нашого з Катею знайомства – це те, що нас познайомили діти. Неофіційна – додаток для знайомств Тіндер, де наша з Катею пара збіглася, – розповів Шепелєв.

Закохані разом вже чотири роки.

Кеті Топурія народила другу дитину

21 січня солістка групи А-Студіо Кеті Топурія і бізнесмен Лев Деньгов стали батьками. У пари народився син – Адам.

Це вже друга дитина для артистки. Раніше Кеті була в шлюбі з Левом Гейхманом. У 2015 році у них з бізнесменом народилася дочка Олівія.

Фото: Дмитрий Шепелев