Фольклорний гурт Go-A представить Україну на Євробаченні 2021 з піснею Шум.
З трьох представлених композицій гуртом Go-A, журі одноголосно обрали пісню Шум.
До складу журі увійшли: Джамала, продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного мовлення – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін, соліст групи The Maneken Євген Філатов.
Текст песни Go-A – Шум
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей нумо-нумо заплетемо Шума,
Шума заплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей розплетемо, Шума розплетемо,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей нумо-нумо розплетемо Шума,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Євробачення 2021
Пісенний конкурс Євробачення в 2021 році пройде в Нідерландах.
Відомо, що в ньому візьме участь 41 країна.
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