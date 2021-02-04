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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Євробачення-2021: текст пісні Шум гурту Go-A

Фольклорний гурт Go-A представить Україну на Євробаченні 2021 з піснею Шум.

Go_A

З трьох представлених композицій гуртом Go-A, журі одноголосно обрали пісню Шум.

До складу журі увійшли: Джамала, продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного мовлення – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін, соліст групи The Maneken Євген Філатов.

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Текст песни Go-A – Шум

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей нумо-нумо заплетемо Шума,
Шума заплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей розплетемо, Шума розплетемо,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей нумо-нумо розплетемо Шума,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Євробачення 2021

Пісенний конкурс Євробачення в 2021 році пройде в Нідерландах.

Відомо, що в ньому візьме участь 41 країна.

Більше новин про Євробачення-2021 читайте на Фактах ICTV.

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