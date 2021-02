Американський реп-виконавець Каньє Вест забрав свої речі із будинку, де він мешкав разом із дітьми та дружиною, зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

Чутки про розлучення між Кім і Каньє продовжують набирати обертів. Наразі подружжя живе окремо і не контактує між собою.

За словами інсайдера, днями Каньє забрав 500 пар своїх кросівок зі спільного будинку в Калабасасі, що неподалік Лос-Анджелеса.

– Кім і Каньє продовжують жити окремим життям. Між ними немає зв’язку, – сказав інсайдер.

Окрім цього, репер вивіз чимало власних речей та одягу.

Наразі відомо, що всі документи для розлучення Кім і Каньє вже готові.

– У Кардаш’ян є план розлучення, і вона подасть заяву, коли буде готова, – сказав інсайдер про Кім.

Інсайдери говорять, що Кім нібито перестала ходити на консультації з питань розлучення з Каньє. Мабуть, зірку цілком влаштовує ідея виховувати своїх дітей самостійно.

Глядачі Keeping up with the Kardashians дізнаються про розрив Кім і Каньє в останньому сезоні реаліті, прем’єра якого запланована на березень 2021 року.

– Її проблемам із Каньє присвячена велика частина останнього сезону Йти в ногу з Кардаш’ян. Наймовірніше, розлучення буде оформлено після виходу шоу в ефір, – додає інсайдер.

Історія шлюбу Кім Кардаш’ян і Каньє Веста

Вперше інформація про те, що Кім Кардаш’ян та Каньє Вест зустрічаються, з’явилася ще у 2012 році.

Каньє неодноразово з’являвся в реаліті-шоу разом із Кім Кардаш’ян. Репер освідчився коханій у її день народження, 21 жовтня 2013 року. Для цього Каньє орендував цілий стадіон у Сан-Франциско.

Офіційно пара побралася за півроку після заручин: пишна церемонія відбулася в Італії. Кім Кардаш’ян обрала весільну сукню від Givenchy вартістю 300 тис. фунтів стерлінгів.

За сім років подружнього життя Кім Кардаш’ян, продовжуючи традицію матері Кріс Дженнер, також стала багатодітною мамою. Разом із Каньє вона виховує чотирьох дітей: Норт (7 років), Сейнта (5 років), Чикаго (3 роки) і Псалма (1 рік).

Імена дітям обирав Каньє Вест, усі вони так чи інакше пов’язані із головними моментами його біографії.

Однак, перебуваючи в шлюбі, пара рідко залишалася більш двох днів разом під одним дахом. Попередні причини розлучення – біполярний розлад Каньє Веста та скандали в Twitter.

Фото: Кім Кардашян Вест