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Валентина Чорна |

Звучить дуже сучасно: реакція Джамали на пісню гурту Go-A для Євробачення

Українська співачка Джамала публічно підтримала гурт Go-A та побажала їм успіху на Євробаченні-2021.

Звучить дуже сучасно: реакція Джамали на пісню гурту Go-A для Євробачення

Зірка входила до складу журі, яке обирало пісню для міжнародного конкурсу. З трьох представлених композицій гуртом Go-A, Джамала віддала свій голос за трек Шум.

– Я обрала пісню Шум, тому що мені здається, що вона звучить дуже сучасно. В ній є моменти, які чіпляють, також в ній дуже прикольний сенс, який можна розкрутити та додати справжньої перчинки. Тому я вболіваю за Go-A і хочу, щоб вони дуже круто виступили та представили нашу країну. Бажаю вам тільки успіху, – сказала Джамала.

Євробачення-2021

Український гурт Go-A їде на Євробачення-2021 від України з піснею Шум.

Напередодні гурт представив фрагменти трьох нових пісень – Церковка, Рано та Шум, які експертне журі прослухали онлайн та обрали найкращу. В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Гурт презентував відеокліп на композицію ще в січні 2021 року.

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