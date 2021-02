Кім Кардашян: історія найгучнішого пограбування в Парижі

На початку лютого у Франції вийшла книжка, присвячена найгучнішому пограбуванню століття. Йдеться про події осені 2016 року, коли в розкішних апартаментах Парижа пограбували одну із найвідоміших жінок світу – Кім Кардаш’ян Вест.

Автором I Kidnapped Kim Kardashian став один із учасників самого злочину. Про що йдеться у книжці та чому пограбування Кім Кардаш’ян шокувало весь світ – розповідають Факти ICTV.

Париж, Париж

Зірка реаліті-шоу, успішна бізнесвумен та дружина американського репера Каньє Веста Кім Кардаш’ян подорожує світом мало не щотижня, однак Париж завжди посідав особливе місце у її житті.

У багатьох інтерв’ю Кім розповідала, що романтичні стосунки з Каньє почалися саме після спільної поїздки в Париж на Тиждень моди.

Однак зухвале пограбування зірки в одному із найдорожчих готелів столиці було неочікуваним для всіх.

На початку жовтня 2016 року Кім разом із сестрами прилетіла у Францію, щоб відвідати наймоднішу подію Європи. Каньє Вест залишився у США, де тривав його концертний тур Saint Pablo.

Після завершення серії показів Кім повернулася до готелю, а її сестри Кортні та Кендалл разом з охороною продовжили вечір в одному з клубів Парижа.

Пограбування сталося 3 жовтня о 02.30 ночі. У номер Кім Кардаш’ян пробралася група чоловіків у поліцейській формі.

Погрожуючи, вони змусили Кім віддати всі ювелірні прикраси, зокрема й нову обручку в 20 карат від Каньє, яка коштувала понад $4 млн.

Пізніше Кім розповість, що ніхто із грабіжників не розмовляв англійською, а в ролі перекладача вони примусом заштовхали у номер працівника готелю.

– Я не чинила спротиву. Швидко віддала їм усі прикраси, які привезла на Тиждень моди. Після цього вони зв’язали мене, заклеїли скотчем очі й рот. Найстрашнішим було відчуття, що тебе зараз вб’ють, – зізналася вона.

Грабіжники занесли зв’язану Кім до ванної, зачинили двері та втекли. Після цього вона змогла вивільнити руки, знайти телефон і покликати на допомогу.

Одразу після того, як поліція задокументувала факт пограбування, родина Кардаш’ян залишила Париж і повернулася в США.

Згодом стане зрозуміло, що це було найбільше пограбування у Франції в XXI столітті. Загальна вартість вкраденого склала $10,8 млн.

Ми не знали, що грабуємо зірку

67-річний Юніс Аббас, один із нападників, випустив книжку під назвою I Kidnapped Kim Kardashian.

Після 22 місяців перебування за ґратами суддя звільнив його за станом здоров’я.

Braqueur de Kim Kardashian, Yunice Abbas confie : “Il y a 7 millions d’euros dans la nature” https://t.co/QjjC58pRbQ pic.twitter.com/x0FW1nGD8E — Paris Match (@ParisMatch) February 4, 2021

У своєму інтерв’ю одному з французьких видань Юніс Аббас запевнив, що на момент пограбування ніхто з чоловіків не знав, хто така Кім Кардаш’ян.

Також він уточнив вік своїх спільників. Наймолодшому було 60, а найстаршому – 72 роки.

– Ми знали, що в цьому готелі регулярно проводяться рейди поліції у пошуках наркоторговців. Тому портьє, побачивши чоловіків у формі, без зайвих запитань пропустив нас усередину.

До моменту затримання фігурантів справи усі коштовності Кім Кардаш’ян було продано.

Експерти зазначають, що історія книжки цілком збігається з показаннями самої Кім Кардаш’ян, яку довгий час звинувачували в інсценуванні пограбування заради додаткового хайпу.

У книзі Юніс Аббас вибачився перед Кім і визнав, що їхній вчинок був жорстоким.

– Я хочу вибачитися перед пані Кардаш’ян. Я шкодую про те, що ми зробили, а не тому, що мене заарештували! Бути жертвою таких обставин це завжди жорстоко.

Вплив соцмереж

Пограбування в Парижі стало головною темою 13-го сезону відомого реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Тоді вся родина Кардаш’ян згуртувалася навколо Кім і допомагала їй пережити наслідкі психологічної травми. Чоловік Каньє Вест на тлі новин про замах на вбивство Кім скасував концертний тур: його госпіталізували із нервовим зривом.

Матір і сестри тяжко сприйняли і те, що пограбування відбулося на день народження покійного батька Кім, відомого юриста Роба Кардаш’яна.

– У житті кожного з нас настають моменти, які повністю змінюють тебе, і пограбування в Парижі стало для мене таким моментом. Я запам’ятаю це на все життя.

Тисячі користувачів соцмереж, а також знамені друзі Кім були переконані, що пограбування можна було уникнути, якби не вихваляння моделі в Instagram. Саме там вона продемонструвала масивну обручку від Каньє.

Доволі гостро цю ситуацію прокоментував відомий кутюр’є Карл Лагерфельд, який також був присутній на Тижні моди в Парижі.

– Не можна вихвалятися своїм багатством, а потім дивуватися, що знайдуться люди, які захочуть відібрати його.

В одній із серій реаліті Кім підтвердила, що організатори пограбування стежили за її життям у соцмережах і знали, яку кількість коштовностей вона привезла в Париж.

– Відтепер я ніколи не ділюся фотографіями чи історіями в реальному часі, я чекаю щонайменше кілька годин.

Пограбування Кім Кардаш’ян не просто увійшло в історію Франції, а й продемонструвало згубний вплив соцмереж.

У гонитві за славою варто пам’ятати, що жодні прикраси чи медійний вплив не можуть коштувати дорожче за життя.