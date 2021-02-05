3 лютого стали відомі номінанти премії Золотий глобус, яку з 1944 року вручає Голлівудська асоціація іноземної преси. Вона вважається другою за престижністю після Оскара.

Для серіалів на премії виділено аж три секції: найкраща драма, мюзикл/комедія та міні-серіал або телефільм. Потрапили в номінації за підсумками 2020 року як новинки, так і маститі твори, що налічують не один сезон.

Ми розповімо найцікавіше про всі 15 претендентів і спробуємо зрозуміти, хто має найбільші шанси на перемогу на Золотому глобусі.

Найкращий драматичний серіал

У номінації Найкращий серіал (драма) представлені Мандалорець, Країна Лавкрафта, Озарк, Корона та Сестра Ретчед.

Номінація Мандалорця має вкрай сумнівний вигляд, адже дітище Джона Фавро на замовлення Disney не вирізняється оригінальністю і переслідує лише дві мети: запропонувати глядачам 30-хвилинний квиток у минуле, коли графіка космічних баталій була рівня Pentium 2, а також продати побільше іграшок бейбі Йоди.

Горор-серіал Країна Лавкрафта створений на основі однойменного роману Метта Раффа у жанрі темного фентезі. У творі досліджується зв’язок між жахами Говарда Лавкрафта і расизмом у США.

Одним із продюсерів виступив Джордан Піл, який невтомно розвиває тему сегрегації в Америці. Наприклад, він продюсував фільм Спайка Лі Чорний куклукскланівець, а його режисерським дебютом став вельми оригінальний горор Пастка.

Серіал Країна Лавкрафта, по суті, “легалізує” афроамериканців у ролі головних героїв горорів, адже раніше вони найчастіше не доживали до фіналу подібних творів.

Озарк у 2020 році отримав фінальний четвертий сезон. Ця кримінальна драма розповідає про спробу бухгалтера, що відмивав гроші мафії, сховатися від босів у маленькому американському містечку.

Звичайно, від минулого так просто не втекти. У головній ролі – Джейсон Бейтман, який також став продюсером цього захоплюючого дійства.

Четвертий сезон минулого року отримала й Корона – історична драма про часи королеви Великої Британії Єлизавети II. Творцем і сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, який раніше написав сценарій для біографічної драми Королева.

У ньому Єлизавету II блискуче зіграла Гелен Міррен. А от у серіалі останні два сезони роль королеви виконує зірка всіх сучасних британських історичних картин Олівія Колман, і робить це не менш переконливо.

Сестра Ретчед – це відродження культового фільму Пролітаючи над гніздом зозулі за романом Кена Кізі в ключі модної нині емансипації.

Як нескладно здогадатися, головною героїнею стала медсестра Мілдред Ретчед. Саме вона в оригінальному фільмі підтримувала жорсткі порядки в лікарні, проти яких повстав герой Джека Ніколсона.

Протягом двох сезонів нам покажуть, як медсестра Ретчед перетворилася з принципової дівчини на повноцінного монстра. Створили серіал Еван Романські та Райан Мерфі.

Найбільші шанси отримати Золотий глобус, на нашу думку, мають расово толерантна новинка Країна Лавкрафта, а також Корона, чий новий сезон критики називають найкращим.

Найкращий серіал (мюзикл/комедія)

У номінацію Найкращий серіал (мюзикл/комедія) потрапили Емілі в Парижі, Бортпровідниця, Шіттс Крік, Тед Лассо і Велика.

Емілі в Парижі розповідає історію красивого життя, в якому не все безхмарно. Маркетинг-директор із Чикаго Емілі Купер вирушає в тривале відрядження у Париж замість своєї начальниці. Здавалося б, збулася мрія мільйонів, але снобізм французів, мовний бар’єр і самотність не дають їй насолодитися французькою столицею.

Створив серіал Даррен Стар, який подарував нам культовий Беверлі-Хіллз, 90210, тому за легкість атмосфери можна не переживати. А от про що слід попередити глядачів, так це про неправдоподібність всього, що відбувається на екрані, і надмірну кількість кліше про Францію.

Бортпровідниця могла потрапити і в категорію міні-серіалів, адже налічує лише 8 серій. Основою сюжету послужив однойменний роман Кріса Бохджаляна про стюардесу Кессі, яка одного разу прокинулася в ліжку з трупом. Усі 8 серій дівчина намагається самостійно розібратися, як так вийшло.

Творцем, продюсером і виконавцем головної ролі виступила Кейлі Куоко, відома за роллю простачки Пенні з культової Теорії Великого вибуху.

Шіттс Крік – канадський ситком, створений Юджином та Деніелом Леві. Батько і син Леві самі ж в ньому і зіграли. Сюжет побудований навколо багатого сімейства Роуз, глава якого не зумів утримати свій бізнес на плаву.

Через фінансові проблеми колишній мільярдер Джонні Роуз, його дружина – зірка мильних опер Мойра, а також їхній син і дочка змушені переїхати в село Шіттс Крік, яке вони колись жартома придбали.

Серіал тривав шість сезонів, останній з яких вийшов у січні 2020. Але навіть через рік критики відзначають гостроту жартів і неймовірно теплу атмосферу сімейства Роуз, що вічно сваряться між собою.

Тед Лассо – це взагалі-то рекламний персонаж NBC із роликів про англійську футбольну Прем’єр-лігу, якого виконав американський комік Джейсон Судейкіс. Він так сподобався публіці, що Судейкіс із товаришами вирішили створити про нього цілий серіал і продали його Apple TV+. Шоу вийшло у серпні минулого року і стало дуже успішним. Його майже одразу продовжили на другий, а потім і на третій сезон.

За сюжетом університетського тренера з американського футболу у США наймають тренувати команду англійської Прем’єр-ліги. Глядачам пропонують спостерігати за тим, як реднек зі США перекваліфіковується з регбі на звичний нам футбол, а також долає соціально-культурну різницю між Штатами і Великою Британією.

Головна перевага Лассо – це турбота не про перемоги, а про людей. Добрий спортивний комедійний серіал доводить, що не важливо, яку роботу ти виконуєш, важливо, як ти це робиш.

Велика розповідає про сходження на російський престол Катерини Великої. Створив серіал Тоні Макнамара, відомий за сценарієм до фільму Фаворитка – чорної історичної комедії, яка заробила 10 номінацій на Оскар.

Велика зшита за тим самим шаблоном: взято реальний історичний відрізок – від приїзду молодої німкені Катерини як нареченої російського імператора до її першої спроби заволодіти престолом.

Як і у Фаворитці Макнамара від душі знущається над знаттю і демонструє виродження еліт. Але робить це так блискуче і за допомогою таких яскравих персонажів, що не перестаєш сміятися з першої і до останньої хвилини. У серіалі змішані гротескне перебільшення і відверто саркастичне знущання над країною, епохою, людьми та їхніми звичаями.

Як казала екранна Катерина: “Я тут полонянка, одружена з ідіотом”.

Ми з нею погодимося, але перемогу на Золотому глобусі, найімовірінше, присудять її конкурентці – серіалу Бортпровідниця.

Найкращий міні-серіал або телефільм

За звання Найкращого міні-серіалу або телефільму поборються Нормальні люди, Хід королеви, Голос змін, Відіграти назад і Неортодоксальна.

Нормальні люди – чуттєва історія дорослішання, заснована на однойменному романі ірландської письменниці Саллі Руні. Сюжет присвячений відносинам Маріанни і Коннелла, що люблять одне одного зі школи, але постійно розходяться.

Серіал здобув високі оцінки як критиків, так і глядачів. У чому секрет успіху цієї любовної драми? Всі найкращі історії максимально прості.

Нормальні люди – це практично про кожного з нас, адже тут немає зайвого романтизму, а історія чесна і пронизлива. Навіть інтимні сцени знято максимально реалістично. Причому настільки, що 20-хвилинну нарізку сцен сексу з серіалу залили на Pornhub.

Хід королеви, або, правильніше, Ферзевий гамбіт – один із головних хайпових серіалів минулого року. Річ не стільки в тому, що його розхвалили критики, скільки в успішності серед найрізноманітнішої аудиторії. Проект став найпопулярнішим міні-серіалом в історії Netflix: за перші чотири тижні його подивилися 62 млн осіб.

Одні дивувалися акторській грі молодої Ані Тейлор-Джой, хоча за плечима у 24-річної акторки і моделі понад два десятка ролей. Інші терміново бігли вчитися грати у шахи, а продаж гри зріс як у цифровому, так і класичному форматі. Треті аплодували сильному жіночому персонажу, які нині дуже популярні в кіно.

Читайте Оголошені номінанти на премію Золотий глобус

Сюжет міні-серіалу заснований на однойменному романі Волтера Тевіса. Він розповідає про молоду дівчину Бет із притулку в Кентуккі у 1950-х, яка виявляє талант до шахів. Крім гострого розуму з важкого дитинства дівчина винесла пристрасть до алкоголю та транквілізаторів, а також емоційну нестабільність.

Дівчина виграє одну партію за одною, буквально вриваючись у чоловічий світ шахів. Її мета – стати найвидатнішою шахісткою в історії. Але чим далі вона йде обраною стежиною, тим складніше їй справлятися з тиском слави, фінансовим успіхом і залежностями.

Щось подібне ми вже бачили в колись дуже популярному серіал Доктор Хаус. Тільки там надламаний геній-наркоман був білим чоловіком середніх років, що нині не в моді.

Голос змін – це гімн темношкірому протесту, створений Стівом Макквіном, який заробив колись Оскар за картину 12 років рабства. Макквін створив антологію з п’яти фільмів про емігрантів з Вест-Індії в Лондоні. Кожна із серій – окреме кіно, яке розповідає одну з історій періоду 1969-1982, причому розставлені стрічки не в хронологічному порядку.

Це історії про життя емігрантів, які борються за свої права і виступають проти расизму та іншої дискримінації. Оригінальна назва міні-серіалу – Маленька сокира, що є посиланням на крилату фразу: “Якщо ви велике дерево, то ми – маленька сокира”, про яку Боб Марлі склав однойменну пісню.

Відіграти назад – сімейна драма, заснована на романі Джин Кореліц Ти повинна була знати. Режисером проекту виступила датчанка Сюзанна Бір, що зняла для Netflix Пташиний короб із Сандрою Буллок у головній ролі.

Відіграти назад розповідає історію ідеального сімейства Фрейзер. Його глава Джонатан – дитячий онколог, дружина Грейс – успішний психолог, її батько – місцевий багатій, а молодший Фрейзер на ім’я Генрі – підліток, що навчається в елітній школі.

На шкільних зборах Грейс знайомиться з красунею Єленою, яку незабаром після їхнього знайомства знаходять забитою до смерті у власній студії. І головним підозрюваним стає чоловік Грейс, адже він останній, з ким спілкувалася убита.

Як і годиться в подібній драмі, ідеальне на перший погляд сімейство приховує купу скелетів у шафі. Складно уявити, скільки брехні в стосунках Фрейзер, ролі яких виконали Ніколь Кідман і Г’ю Ґрант. Вийшла прекрасна суміш першокласної акторської гри і закрученого сюжету, який до самого фіналу не дає зрозуміти, хто ж все-таки вбивця.

Міні-серіал Неортодоксальна заснований на реальній історії. В його основу лягла автобіографія Дебори Фельдман, яка втекла з закритої ультрарелігійної хасидської спільноти в Нью-Йорку.

Творці серіалу постаралися максимально точно передати звичаї цієї громади. Неймовірно захопливо спостерігати за весільною церемонією і водночас боляче дивитися, як усім жінкам після весілля голять голови і змушують носити перуки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shira Haas (@shirahaas)

Актуальності Неортодоксальній не позичати. Тут всюди нерівність, причому найчастіше зовсім абсурдна. Наприклад, молодій жінці в Нью-Йорку не дозволяють займатися музикою, обрати собі чоловіка вона теж не може, як і загалом приймати будь-які серйозні рішення в житті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shira Haas (@shirahaas)

Водночас молоді чоловіки з громади не сказати, що раді такому стану справ, але це традиція, якої всі дотримуються. Тобто неважливо, чого хочуть люди, адже всі рішення були ухвалені за тисячоліття до їх народження.

На цьому тлі Берлін, куди втікає головна героїня, має вигляд оплоту свободи. Тут можна бути ким завгодно і любити кого хочеш. І виявляється, що найбільше щастя – це свій власний шлях, а не життя за прописаним не тобою сценарієм.

Серед такої сильної добірки міні-серіалів ми прогнозуємо, що головна боротьба за Золотий глобус відбудеться між двома історіями про жінок – Хід королеви і Неортодоксальна.

Кращі серіали від Netflix: що подивитися

Факти ICTV вибрали найкращі серіали Netflix. У добірці – нові і старі роботи, адже ми враховували винятково рейтинги та відгуки глядачів, а не дату виходу багатосерійного фільму.