Американська топ-модель Емілі Ратаковскі знялася оголеною на восьмому місяці вагітності.

Пікантними знімками 29-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Модель опублікувала серію відвертих фото, на яких з’явилася повністю оголеною.

– Іноді я почуваюся Вінні-Пухом в людській подобі, а іноді – богинею родючості з соковитою сідницею. Це фото я зробила в той день, коли відчувала останнє. У будь-якому разі, я знаю, що дуже скоро сумуватиму за своїм животиком та поштовхами всередині тіла, – підписала публікацію Емілі Ратаковскі.

Відверті фотографії моделі зібрали понад два мільйони лайків та тисячі коментарів.

– Це так чарівно і гарно. Приголомшливі знімки. Бажаємо всього найкращого вам з малюком, – пишуть у коментарях прихильники зірки.

Варто зазначити, що модель часто балує своїх підписників пікантними фото.

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Емілі Ратаковскі вагітна

У жовтні 2020 року Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність. Топ-модель та її чоловік Себастьян Бір-Макклард очікують народження первістка. Пара разом вже більше ніж два роки.

Відомо, що наразі зірка перебуває на останньому триместрі вагітності.

Фото: Emily Ratajkowski