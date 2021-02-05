Американська топ-модель Емілі Ратаковскі знялася оголеною на восьмому місяці вагітності.
Пікантними знімками 29-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Модель опублікувала серію відвертих фото, на яких з’явилася повністю оголеною.
– Іноді я почуваюся Вінні-Пухом в людській подобі, а іноді – богинею родючості з соковитою сідницею. Це фото я зробила в той день, коли відчувала останнє. У будь-якому разі, я знаю, що дуже скоро сумуватиму за своїм животиком та поштовхами всередині тіла, – підписала публікацію Емілі Ратаковскі.
Відверті фотографії моделі зібрали понад два мільйони лайків та тисячі коментарів.
– Це так чарівно і гарно. Приголомшливі знімки. Бажаємо всього найкращого вам з малюком, – пишуть у коментарях прихильники зірки.
Варто зазначити, що модель часто балує своїх підписників пікантними фото.
Емілі Ратаковскі вагітна
У жовтні 2020 року Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність. Топ-модель та її чоловік Себастьян Бір-Макклард очікують народження первістка. Пара разом вже більше ніж два роки.
Відомо, що наразі зірка перебуває на останньому триместрі вагітності.
Фото: Emily Ratajkowski