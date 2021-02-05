Австралійська співачка Сія випустила новий кліп на пісню Floating through space спільно з французьким діджеєм Девідом Гетта.

Це вже не перше співробітництво артистів. Прем’єра кліпу відбулася 5 лютого 2021 року.

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Новий кліп уособлює вуличний стиль і невимушеність життя: юні скейтери в чорно-білих перуках роблять захоплюючі трюки. Відеоролик дуже легкий для сприйняття, також там відображений момент важливості підтримки в скрутну хвилину.

Раніше в січні 2021 співачка представила мультиплікаційний кліп на свою пісню – Hey Boy feat. Burna Boy. Режисером відео став колумбійський художник Rafatoon, який раніше працював з Dua Lipa і Linkin Park.

Новий альбом вийде 24 лютого і це буде перший альбом з 2017 року.

Адель побоюється зливу треку з нового альбому

Нечуваний трек британської співачки Адель просочився в мережу напередодні очікуваного випуску майбутнього четвертого альбому.

У мережу просочився невеликий фрагмент майбутньої пісні Адель. Ймовірно, пісня зачепить проблеми в стосунках і вміння вибачитися за погане ставлення до коханої людини.

Фото: Сія