Австралійська співачка Сія випустила новий кліп на пісню Floating through space спільно з французьким діджеєм Девідом Гетта.
Це вже не перше співробітництво артистів. Прем’єра кліпу відбулася 5 лютого 2021 року.
Новий кліп уособлює вуличний стиль і невимушеність життя: юні скейтери в чорно-білих перуках роблять захоплюючі трюки. Відеоролик дуже легкий для сприйняття, також там відображений момент важливості підтримки в скрутну хвилину.
Раніше в січні 2021 співачка представила мультиплікаційний кліп на свою пісню – Hey Boy feat. Burna Boy. Режисером відео став колумбійський художник Rafatoon, який раніше працював з Dua Lipa і Linkin Park.
Новий альбом вийде 24 лютого і це буде перший альбом з 2017 року.
Адель побоюється зливу треку з нового альбому
Нечуваний трек британської співачки Адель просочився в мережу напередодні очікуваного випуску майбутнього четвертого альбому.
У мережу просочився невеликий фрагмент майбутньої пісні Адель. Ймовірно, пісня зачепить проблеми в стосунках і вміння вибачитися за погане ставлення до коханої людини.
Фото: Сія