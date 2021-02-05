Український співак Сергій Бабкін, у якого напередодні діагностували рідкісне захворювання очей, розкрив подробиці лікування. 5 лютого йому провели операцію на одному оці, де ситуація була найскладніша. Пізніше він повернеться, щоб прооперувати інше.

– Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж очікував сам лікар.

Артист лікується у столиці Австрії, Відні, адже в Україні немає необхідного медичного обладнання, тому операцію такого типу провести неможливо.

Бабкін висловив очікування, що його ситуація стане поштовхом у вирішенні проблем української медицини на державному рівні.

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Хвороба Бабкіна

У січні стало відомо про рідкісне захворювання очей у Сергія Бабкіна. Артист втратив 70% зору, йому необхідне термінове операційне втручання, інакше він може залишитися незрячим.