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Людмила Богданова |

Краще, ніж очікував лікар: Сергій Бабкін розкрив подробиці лікування очей

Український співак Сергій Бабкін, у якого напередодні діагностували рідкісне захворювання очей, розкрив подробиці лікування. 5 лютого йому провели операцію на одному оці, де ситуація була найскладніша. Пізніше він повернеться, щоб прооперувати інше.

Сергій Бабкін

– Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж очікував сам лікар.

Артист лікується у столиці Австрії, Відні, адже в Україні немає необхідного медичного обладнання, тому операцію такого типу провести неможливо.

Бабкін висловив очікування, що його ситуація стане поштовхом у вирішенні проблем української медицини на державному рівні.

 

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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Хвороба Бабкіна

У січні стало відомо про рідкісне захворювання очей у Сергія Бабкіна. Артист втратив 70% зору, йому необхідне термінове операційне втручання, інакше він може залишитися незрячим.

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