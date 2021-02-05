Український шеф-кухар і переможець шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, що його обличчя застраховане на €40 тис.

Цією інформацією відомий кухар поділився в новому випуску YouTube-шоу Слава +.

Євген зізнався, що не знав, на яку саме суму застраховано його обличчя, і що це була ініціатива його директора Олександри.

Оскільки у них рівна частка в команді, а основне обличчя спільної справи – Клопотенко, то він повинен подбати про себе.

– Саша мені казала, що хоче купити собі Jaguar. І якщо зі мною щось трапиться, то вона буде на ньому їхати і плакати, – пожартував Євген.

Згодом кулінар все ж розповів, що стало причиною страхування. Одного разу стався інцидент, при якому він розбив собі півобличчя.

– Одного разу я сильно спіткнувся. Почав бігти вниз і не міг зупинитися, а там були паркувальні стовпи. Об один з яких я розбив собі обличчя і одразу ж скинув фотографію Саші, – розповів Клопотенко.

За його словами, якщо з ним щось трапиться, то у Олександри повинна бути якась сатисфакція, оскільки вона не може завжди його контролювати.

– Спочатку я думав, що вона жартує, але потім отримав страховий поліс, – сказав шеф-кухар.

Інтерв’ю з ресторатором Дмитром Борисовим

Дмитро Борисов – відомий український ресторатор та засновник Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. На його рахунку 60 закладів, але він не планує зупинятися на цій цифрі.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Борисов розповів, як планує відновлюватися після локдауну, чи приносить доставка прибуток та дав пораду рестораторам-початківцям.