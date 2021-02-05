Канадський актор Крістофер Пламмер відійшов у вічність у віці 91 року.

Він помер у власному домі у Коннектикуті у присутності своєї дружини Елейн Тейлор.

— Крістофер був надзвичайною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію з великими старовинними манерами, неймовірним гумором та грою слів. Він був національним скарбом та глибоко любив своє канадське коріння. Завдяки своєму мистецтву та людяності він зачепив усі наші серця, а його легендарне життя запам’ятається для всіх наступних поколінь. Він назавжди буде з нами, – сказав його друг та менеджер Лу Пітт.

Крістофер Пламмер отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у 2012 році за роль у фільмі Початківці. Також у нього було ще дві номінації: у 2010 році за роль у фільмі Остання станція та у 2018 році за роль Жана-Пола Гетті у стрічці Всі гроші світу, де він замінив Кевіна Спейсі.

Актор народився у Торонто, а виріс у Квебеку. Свою кар’єру він розпочав на Бродвеї з Історії зіркового кросу, а у 1958 році дебютував у кіно у фільмі режисера Сідні Люмета Зачарована сценою.

Мюзикл Роберта Вайза Звуки музики (1965) зробили з Пламмера зірку. Того ж року він знявся у драмі Роберта Маллігана Внутрішній світ Дейзі Кловер, де його партнерами були Наталі Вуд та Роберт Редфорд.

У 1974 році він здобув театральну нагороду Тоні за найкращу чоловічу роль у мюзиклі Сирано. Ще одну статуетку Тоні він отримав за роль у виставі Беррімор у 1997 році. Також він двічі лауреат премії Еммі: за міні-серіал Міняйли Артура Гейлі (1977) та за серіал Медлен (1994).

Він зіграв низку великих історичних постатей, зокрема римського імператора Коммода у фільмі Падіння Римської імперії (1964), Артура Веллінгтона у Ватерлоо (1970), Редьярда Кіплінга у Людині, яка стане королем (1975), Майка Воллеса у фільмі Своя людина (1999), Льва Толстого в Останній станції (2009), а нещодавно – Жана-Пола Гетті у Всі гроші світу. У 2019 році він зіграв у детективі Ріана Джонсона Ножі наголо.

Також він працював із такими режисерами, як Терренс Малік (Новий світ), Девід Фінчер (Дівчина з татуюванням дракона), Спайк Лі (Малкольм Ікс) і Рон Говард (Ігри розуму).

Померла Клоріс Лічмен

28 січня у своєму будинку у Каліфорнії на 95-му році життя померла американська акторка Клоріс Лічмен.

Лічмен є однією із найтитулованіших акторок в історії телебачення. Вона виграла дев’ять статуеток Еммі та була номінована на цю премію 22 рази. Також вона виграла нагороди Золотий глобус та BAFTA.