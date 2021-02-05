Російська акторка Глафіра Тарханова отримала заборону на в’їзд до України терміном на 3 роки.

Причиною стало те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим. Зараз там тривають зйомки російського серіалу Непотопляемая, де Тархановій дісталася головна роль.

Співробітники Держприкордонслужби зупинили зірку в аеропорту Бориспіль, куди вона прилетіла зі Стамбула.

Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту Київ встановили, що громадянка РФ минулого року незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду.

Через порушення українського законодавства Глафіру Тарханову прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону та винесли заборону на в’їзд до України терміном на 3 роки.

Солістові гурту Пісняри закрили в’їзд в Україну

Солістові білоруського гурту Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Причиною заборони стала незаконна поїздка в анексований Крим у серпні 2020 року. За словами Андрія Демченка, прикордонники зупинили Валерія в аеропорту Бориспіль.

Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на тимчасово окуповану територію України, куди потрапив літаком через закритий пункт пропуску Сімферополь.

Фото: Глафіра Тарханова