Сергію Бабкіну зробили операцію на очах

Українському співаку Сергію Бабкіну, в якого нещодавно виявили рідкісне захворювання очей, зробили офтальмологічну операцію у Відні (Австрія).

Цією інформацією на своїй сторінці в Instagram поділилася дружина артиста Сніжана Бабкіна. Вона опублікувала фото Сергія в масці та окулярах.

– Зробили. Дякую за мільйон ваших повідомлень, – підписала публікацію дружина артиста.

Раніше Сніжана повідомила, що Бабкіну проведуть операцію тільки на одне око.

– Сергію зроблять операцію тільки на одне найпроблемніше око. Потім ми відлітаємо та повернемося сюди за три тижні, для маніпуляцій з другим оком, – повідомила дружина співака.

Відомо, що спочатку планувалося зробити операцію відразу на два ока, але лікар сказав, що це неможливо.

Також виникли труднощі з некоректним перекладом слів лікаря перекладачем, який повідомив Бабкіну, що він не готовий до операції через ускладнення – відшарування сітківки ока.

Невтішна інформація викликала паніку в родині артиста і вони вирішили підключити по відеозв’язку лікаря з Харкова, який діагностував хворобу співакові.

Лікар з’ясував, що операцію все ж можна провести, але тільки на одному оці, а на другому – через три тижні.

Бабкіну діагностували рідкісне захворювання очей

У січні Сергію Бабкіну діагностували рідкісне захворювання очей – запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини. Операція артисту вкрай необхідна, адже йому загрожує сліпота.

Бабкін розповів, що жодна клініка в Україні і СНД не займається лікуванням цього захворювання. Тому співак з дружиною вирушили до Відня.

Фото: Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна