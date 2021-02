Новорічні свята вже давно закінчилися і настав час повертатися до активного ритму життя. Факти ICTV дізналися, як зірки українського шоу-бізнесу відновлюють свою фізичну форму після смачних свят.

Український співак Микита Ломакін зізнався, що на свята він їв багато, а зараз повертається у спортивний режим за допомогою тренувань.

– Я легко міг з’їсти миску олів’є, побалувати себе тортом. Останні тижні вечорами відриваюся на фастфуді — й нічого не можу із собою вдіяти! Люблю креветки та камамбер фрі із журавлинним соусом. Не набирати від такого меню зайвого наразі допомагають тренування. У мене просто під домом є спортзал — і тому я майже щодня ходжу туди вранці й стандартно займаюся півтори години. Головне в цій справі — системність, – стверджує співак.

Співачка Аліна Гросу розповіла, що на свята не змогла відмовитися від традиційного новорічного салату олів’є.

– Відпрацьовую тепер активністю в залі та регулярним правильним харчуванням, – каже Гросу.

А співачка Камалія зізналася, що обожнює морозиво, але не втрачає спортивну форму завдяки активному способу життя.

– Білий пломбір у хрусткому чорному шоколаді. Без традиційної кави з морозивом я не прокидаюся! А доза гормону щастя після пробудження не завадить. Відпрацьовую з легкістю завдяки активному способу життя. Цілий день на репетиціях, кінних тренуваннях і танцях. Плюс — побутові турботи, діти й родина, – каже співачка.

