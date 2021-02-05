PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Святковий чітміл – зірки зізналися заради чого можуть порушити дієту

Новорічні свята вже давно закінчилися і настав час повертатися до активного ритму життя. Факти ICTV дізналися, як зірки українського шоу-бізнесу відновлюють свою фізичну форму після смачних свят.

Святковий чітміл – зірки зізналися заради чого можуть порушити дієту

Український співак Микита Ломакін зізнався, що на свята він їв багато, а зараз повертається у спортивний режим за допомогою тренувань.

– Я легко міг з’їсти миску олів’є, побалувати себе тортом. Останні тижні вечорами відриваюся на фастфуді й нічого не можу із собою вдіяти! Люблю креветки та камамбер фрі із журавлинним соусом.

Не набирати від такого меню зайвого наразі допомагають тренування. У мене просто під домом є спортзал і тому я майже щодня ходжу туди вранці й стандартно займаюся півтори години. Головне в цій справі системність, – стверджує співак.

Співачка Аліна Гросу розповіла, що на свята не змогла відмовитися від традиційного новорічного салату олів’є.

– Відпрацьовую тепер активністю в залі та регулярним правильним харчуванням, – каже Гросу.

Читайте
Осадча на ковзанці, Дорофеєва на Балі, а Нікітюк в Карпатах - де відпочивають українські зірки

А співачка Камалія зізналася, що обожнює морозиво, але не втрачає спортивну форму завдяки активному способу життя.

– Білий пломбір у хрусткому чорному шоколаді. Без традиційної кави з морозивом я не прокидаюся! А доза гормону щастя після пробудження не завадить.

Відпрацьовую з легкістю завдяки активному способу життя. Цілий день на репетиціях, кінних тренуваннях і танцях. Плюс — побутові турботи, діти й родина, – каже співачка.

Микита Ломакін про Голос країни 11

Український співак NIKITA LOMAKIN вирішив спробувати власні сили на вокальному шоу Голос країни 11.

Микита виконав пісню My Heart Will Go On та зміг розвернути крісла одразу двох тренерів — Тіни Кароль та Наді Дорофеєвої. Виконавець обрав своєю наставницею Тіну та зізнався, що йому дуже подобається з нею працювати.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка