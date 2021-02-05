Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде та екс-учасник гурту Время и Стекло Олексій Завгородній (Позитив) презентували спільну пісню 100 000 хвилин.

Композиція стала саундтреком до серіалу 100 000 хвилин разом. У ньому йдеться про подружжя, яке на два місяці залишилось замкненим у будинку.

Автором пісні став репер та продюсер Потап.

– 100 000 хвилин разом – для когось це виклик, для когось – бій, а когось ці хвилини вчать знаходити і бачити одне в одному нові грані. Тут оживає історія кохання, зачиненого у чотирьох стінах кохання, як і в сюжеті романтичного серіалу 100 тисяч хвилин разом, – повідомила Мішель Андраде.

Мішель Андраде розповіла про особисте життя

Співачка Мішель Андраде розповіла про тривалі стосунки зі співаком Микитою Ломакіним.

Вони познайомилися у 2013 році на Х-факторі, коли були ще підлітками. Саме тоді пара почала спілкуватися, а згодом їхня дружба переросла у стосунки. І хоч роман Андраде і Ломакіна закінчився три роки тому, вони й досі дружать.

Фото: Новий канал