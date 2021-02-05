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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Анастасія Рогожінська |

Український режисер зняв кліп для Cardi B

Американська реп-співачка Cardi B презентувала кліп на пісню Up. Відео зняла український режисер Таня Муіньо.

Cardi B

Це другий сингл виконавиці із другого студійного альбому, реліз якого стартуватиме вже цього року.

Cardi B розповіла, що в українському кліпмейкері вона знайшла щось особливе.

– Режисер просто дивовижна.

Кліп насичений яскравими образами співачки та запальними танцями. У відео Cardi B спочатку з’являється на цвинтарі в сексуальному траурному одязі біля надгробку з написом RIP 2020. Потім – на тлі неба у білому вбранні із розпущеним волоссям. Далі – в образі неперевершеної поп-діви.

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На Youtube новий кліп реп-виконавиці набрав вже понад 1 млн переглядів за три години.

Таня Муіньо – український кліпмейкер. Вона знімала кліпи для популярних виконавців: Monatik, Время и Стекло, Скриптоніта, Кеті Перрі, Насті Каменських, Мішель Андраде та інших.

Також нещодавно прем’єра кліпу відбулася у співачки Біллі Айліш разом з іспанською виконавицею Розалією. Вони випустили кліп на нову пісню Lo Vas a Olvidar, яка стане саундреком до серіалу Ейфорія.

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