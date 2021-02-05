Член журі Національного відбору на Євробачення-2021 і соліст гурту The Maneken Євген Філатов прокоментував одноголосне рішення журі обрати пісню Шум, з якою гурт Go-A поїде на пісенний конкурс.
Вчора, 4 лютого, стало відомо, що група Go-A їде на Євробачення-2021 з піснею Шум.
– Разом з колегами ми обрали пісню Шум, як потенційно найбільш вдалу композицію для конкурсу Євробачення-2021, – розповів Євген Філатов.
Член журі побажав групі Go-A успіхів, витримки та розкриття потенціалу. А також гідно представити Україну на пісенному конкурсі.
Реакція Джамали на пісню гурту Go-A
Українська співачка Джамала публічно підтримала гурт Go-A та побажала їм успіху на Євробаченні-2021. Зірка входила до складу журі, яке обирало пісню для міжнародного конкурсу.
Джамала підкреслила, що композиція звучить дуже сучасно, а також в ній є моменти, які чіпляють.
Фото: Євген Філатов