Член журі Національного відбору на Євробачення-2021 і соліст гурту The Maneken Євген Філатов прокоментував одноголосне рішення журі обрати пісню Шум, з якою гурт Go-A поїде на пісенний конкурс.

Вчора, 4 лютого, стало відомо, що група Go-A їде на Євробачення-2021 з піснею Шум.

– Разом з колегами ми обрали пісню Шум, як потенційно найбільш вдалу композицію для конкурсу Євробачення-2021, – розповів Євген Філатов.

Член журі побажав групі Go-A успіхів, витримки та розкриття потенціалу. А також гідно представити Україну на пісенному конкурсі.