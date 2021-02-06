Холостяк Макс Михайлюк стане батьком

Герой реаліті-шоу Холостяк Макс Михайлюк разом із своєю обраницею Дариною Хлистун стануть батьками.

– Бейбі-бум-2021. Вітаємо головного героя 10 сезону проекту Холостяк Макса. Долучайтеся й ви до привітань в коментарях, – повідомили радісну новину організатори проекту Холостяк в Instagram.

Світлину із майбутньою мамою поділився і сам колишній холостяк.

– Щодня все ближче до зустрічі з любов’ю мого життя, – написав Михайлюк.

У фіналі шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк обрав Дарину Ульянову. Але стосунки в пари не склались. Невдовзі чоловік почав зустрічатись із моделлю Дариною Хлистун.

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Добринін та Квіткова стануть батьками

У січні стало відомо, що Микита Добринін та Даша Квіткова стануть батьками.

Холостяк та переможниця 9 сезону поділилися новиною в Instagram. Закохані одружилася 20 травня 2020 року, а весілля відсвяткували 12 серпня.